Colombia.- Colombia asegura que los líderes del ELN viven "a sus anchas" en otros países latinoamericanos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El director de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, ha hecho un llamiento a todos los países para que cumplan sus obligaciones en el convenio internacional de Interpol y detengan a los miembros del Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos miembros viven "a sus anchas" en otros países de la región.



En particular, Vargas ha señalado a Venezuela, cuyas autoridades no han detenido a miembros de la guerrilla que están en su territorio a pesar de que pesa sobre ellos circular roja de Interpol.



Otros miembros del ELN "viven a sus anchas y no han sido detenidos por las autoridades" de otros países latinoamericanos. "Estamos en términos de averiguar en cuáles naciones se esconden para que en donde sean ubicados los capturen e informen a Colombia para su extradición", ha apuntado en declaraciones recogidas por la emisora RCN.



En cuanto al atentado del viernes en el que resultaron heridos trece policías y dos civiles, Vargas ha señalado de nuevo al ELN como responsable del ataque y en particular a alias 'El Rolo'.



Por otra parte, la Fiscalía ha informado de la detención de alias 'El Gordo', quien sería responsable de una red narcotraficante presuntamente al servicio del Frente Oliver Sinisterra de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



El detenido es requerido en extradición por Estados Unidos, que lo responsabiliza de mover cargamentos de cocaína para esta facción de la guerrilla.