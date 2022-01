Brasil.- Al menos diez muertos en el desprendimiento del lago de Furnas de Brasil

09-01-2022 Un agente de la Policía Civil del estado de Minas Gerais durante la búsqueda de víctimas tras el desprendimiento en el lago de Furnas POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL POLICÍA CIVIL DE MINAS GERAIS



Al menos diez personas han muerto y 31 han resultado heridas tras el desprendimiento de una de las paredes de piedra sobre varias lanchas de turistas en el lago de Furnas, en el municipio de Capital, estado brasileño de Minas Gerais, según el último balance oficial, mientras continúan las labores de búsqueda de posibles desaparecidos.



El enorme pedazo de roca desprendido de la pared cayó sobre cuatro de las embarcaciones con turistas que estaban en ese momento en el lago y el momento fue grabado en varios vídeos.



Defensa Civil y Policía Civil del estado de Minas Gerais han advertido de que la búsqueda podría durar varios días, ya que en las últimas horas se han localizado partes de cuerpos y podría incluirse a desaparecidos si algunos de los turistas viajaban solos.



"Puede ser que a una persona sola o una pareja le cayera la piedra. Hasta el momento ningún organismo ha recibido información de otros desaparecidos. Estamos empezando y no tenemos prisa para terminar los trabajos", ha explicado un portavoz de la Policía Civil estatal, Marcos Pimenta, citado por la agencia de noticias Brasil.



La Marina ha abierto una investigación y no se descarta revisar la normativa de seguridad para establecer reglas que pudieran haber evitado la tragedia, ha explicado un sargento de Defensa Civil, Wander Silva. "Estamos concentrados en la búsqueda", ha asegurado.



Defensa Civil emitió una alerta por las fuertes lluvias apenas dos horas antes del incidente, pero las excursiones turísticas se mantuvieron.



Una ley municipal de 2019 prohíbe el baño en la zona y establece el máximo de 40 embarcaciones en el lago que podrán permanecer hasta 30 minutos, pero no hay una distancia mínima con las paredes del cañón.