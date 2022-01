Boston Celtics se lleva la victoria frente a New York Knicks por 99-75

Boston Celtics logró imponerse como local frente a New York Knicks por 99-75 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Boston Celtics cayeron derrotados fuera de casa contra New York Knicks por 108-105. Por su parte, los de New York Knicks derrotaron en casa a Boston Celtics por 108-105. Por ahora Boston Celtics se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 19 victorias en 40 partidos disputados, mientras que también New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con 19 victorias en 40 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-1 durante el cuarto y terminó con un 21-26. Después, en el segundo cuarto el equipo local logró recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2 durante el cuarto y llegó a ir ganando por seis puntos (44-38) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 23-16. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 44-42 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto los locales se distanciaron en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 11-2 y aumentaron la diferencia hasta un máximo de 18 puntos (71-53) y finalizó con un resultado parcial de 32-18 (76-60). Finalmente, en el transcurso del último cuarto Boston Celtics incrementó de nuevo su diferencia, marcó la máxima diferencia (24 puntos) al final del cuarto, y el cuarto acabó con un resultado parcial de 23-15, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 99-75 a favor de los locales.

Durante el partido, Boston Celtics se hizo con la victoria gracias a los 22 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes de Jaylen Brown y los 19 puntos, una asistencia y tres rebotes de Jayson Tatum. Los 13 puntos, seis asistencias y 12 rebotes de Julius Randle y los 19 puntos, dos asistencias y seis rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

Tras ganar este partido, el siguiente choque de Boston Celtics será contra Indiana Pacers en el TD Garden. Por su parte, el próximo contrincante de New York Knicks será San Antonio Spurs, con el que se enfrentará en el Madison Square Garden.