Benzema: "Es un orugllo haber logrado esta cifra de goles en este club"

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, celebra el cuarto gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la jornada 20 de primera división que han disputado hoy sábado frente al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Chema Moya.

Madrid, 8 ene (EFE).- El francés Karim Benzema, autor de un doblete en el triunfo por 4-1 ante el Valencia que eleva a 301 su cuenta de goles a lo largo de su carrera en el Real Madrid, reconoció sentirse feliz y orgulloso de "haber alcanzado esta cifra en este club".

"301 goles. Es un orgullo haber marcado esta cifra en este club y me pone muy feliz porque es el mejor club del mundo. Hicimos un gran partido después de la derrota ante el Getafe y después de haber ganado en Copa. Fue un buen partido para nosotros y para la afición", dijo el francés en Movistar.

Benzema reconoció que la igualdad permaneció en la primera mitad, pero después su equipo implantó su superioridad. "El primer tiempo fue equilibrado pero los partidos no son fáciles. Los rivales quieren ganar pero al final lo hicimos nosotros y es importante sumar de tres en tres puntos", dijo.

El francés hizo dos goles y los otros dos fueron de Vinicius. "Son buenas cifras, importantes y si podemos ayudar al equipo con esto va a ser importante para el equipo". "Me siento bien con Vinicius siempre. Conozco su potencial y puede ir más arriba todavía. Nos ayuda mucho", insistió.

Para el atacante del Real Madrid, que dijo no haber visto el penalti que supuso el primer gol de su equipo, es importante mantener la línea de resultados actual. "Tenemos que seguir así. Los partidos son difíciles y se pueden ganar al final o al inicio", afirmó.