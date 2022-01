Aprender idiomas encabeza el listado de propósitos de año nuevo entre los españoles

07-01-2022 NANCY CORNELL works in her empty classroom at Jerstad-Agerholm K-8 School in Racine, Wisconsin. MADRID, 9 (CHANCE) Aprender o mejorar el nivel de un idioma suele estar en el top 3 de los propósitos para el Año Nuevo, pero 2021 ha dejado claro que los españoles se lo están tomando más en serio que nunca: según datos de italki, plataforma global de aprendizaje de idiomas, el número de usuarios activos que estudian idiomas online en España ha aumentado un 25% durante los últimos dos años. El impacto del COVID-19 ha conseguido cambiar la forma de dar las clases en todo el mundo y la versión online se ha convertido en una alternativa cada vez más popular a las academias de idiomas entre estudiantes de todas las edades, al ser una opción segura, flexible y asequible. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Es que, durante la pandemia, mucha gente aprovechó el período de restricciones para cambiar su estilo de vida, sustituyendo algunas viejas actividades por otras que les permitieran alcanzar sus objetivos. Son muchos los que tenían y tienen el objetivo personal de aprender un idioma, pero simplemente no contaban con el tiempo suficiente para hacerlo. Además, en el último año aquel posible escepticismo hacia muchos servicios en línea desapareció. La alternativa de tomar clases a través de internet ya no es algo extraño y ahora forma parte de la nueva normalidad.



El sector del e-Learning ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses. El principal cambio que ha introducido este modelo es la democratización del acceso al aprendizaje de idiomas gracias al uso de la tecnología. Es decir que personas de cualquier edad y con cualquier presupuesto pueden acceder a aprender un idioma gracias al uso de internet. La formación online se presenta como una solución fundamental para aquellas personas que de otra forma, no tendrían fácil acceso a cursos, grados y másteres, ya sea por falta de tiempo o dinero.



Aprender un nuevo idioma es como ir al gimnasio pero para el cerebro, porque lo hace más fuerte. Varios neurocientíficos han estudiado los efectos que el aprendizaje de una nueva lengua tiene en el cerebro y los resultados han mostrado un fortalecimiento de los procesos neuronales y un aumento de la neuroplasticidad, que influyen positivamente en muchos aspectos de la actividad cerebral de un individuo. Hay tres ámbitos cognitivos en los que los bilingües tienden a desarrollarse mejor; mayor capacidad de memoria operativa o memoria de trabajo, mayor capacidad para tomar la perspectiva del otro y mayor reserva cognitiva.



Algunas de las tendencias emergentes en el aprendizaje tienen el potencial de aumentar el camino tradicional de la educación en la preparación para un panorama profesional enormemente cambiante. Por eso toman relevancia nuevas habilidades y formas de aprenderlas. italki promueve un sistema de clases personalizado, que se centra en las necesidades y capacidades de cada alumno, aumentando exponencialmente la obtención de resultados. Lo opuesto al sistema de aprendizaje tradicional donde todos los alumnos deben llevar el mismo ritmo, independientemente de sus dificultades individuales.



Otra de las ventajas de italki es que todas las clases brindadas mediante la plataforma son impartidas mano a mano por profesores nativos certificados, que luego son reseñados por sus alumnos creando así una comunidad basada en la seguridad, la calidad y la profesionalidad. Este modelo basado en la confianza ayuda a los estudiantes a dominar rápidamente cualquier idioma en cuatro simples pasos: elegir un idioma, escoger un profesor, seleccionar el horario y reservar una clase



Los resultados de esta tendencia de metodología de enseñanza, basada en el alumno, son abrumadores: según datos de la City University of New York, 19 horas de estudio de un idioma en italki, equivalen a un semestre universitario completo. Esta plataforma online permite a los estudiantes de idiomas navegar por los perfiles de los profesores para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades y estilo. Conceptos como el italki están rompiendo los límites tradicionales del aula, haciendo más accesible el aprendizaje personalizado, ya que la plataforma no requiere suscripciones y el coste de las clases se adapta según el tipo de profesor que el usuario desea elegir, por lo que hay un amplio rango de precios que lo hace muy asequible.



"Nunca es tarde para comenzar a cumplir nuestros objetivos, o al menos, intentar poco a poco estar más cerca de ellos. La tecnología aporta muchas ventajas y facilidades para ello. Poder aprender un idioma desde la comodidad de nuestro hogar con un profesor nativo que imparta clases de, por ejemplo, inglés desde Reino Unido con sólo conectarnos a internet representa un privilegio muy grande para aquellos que saben realmente aprovecharlo. Ya no es necesario buscar un profesor de idiomas que viva convenientemente cerca de nuestra casa. Con el aprendizaje en línea, un estudiante puede aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y desde el dispositivo que él elija. italki ayuda a las personas a conectarse, a entender diferentes perspectivas y a aprender sobre otras culturas. Ser capaz de comunicarse es una habilidad crítica en la economía global", sostiene Ana Aránguez, Head of Europe de italki.