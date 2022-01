Anne Hidalgo mantendrá su candidatura pese a la fragmentación de la izquierda

La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 9 ene (EFE).- La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, afirmó este domingo que mantendrá su candidatura al Elíseo pese al fracaso de su propuesta para organizar unas primarias entre otros pretendientes de izquierda para evitar una fragmentación que les condena por sus bajas expectativas en los sondeos.

En una entrevista con la emisora Europe 1, Hidalgo aseguró que seguirá adelante incluso aunque a las candidaturas actuales se añada en unos días la de Christiane Taubira, exministra de Justicia (2012-2016) durante la presidencia del socialista François Hollande.

Preguntada sobre si no tirará la toalla en caso de que Taubira se lance a la campaña como sugirió en diciembre, Hidalgo respondió: "evidentemente".

Añadió que una nueva candidatura "no tendría mucho sentido" pero si finalmente se concreta "será una candidatura más y no una menos".

La política francoespañola lamentó una vez más que los otros pretendientes de izquierdas no hayan aceptado, como les había pedido, que participaran junto a ella en unas primarias abiertas para designar a un candidato que -según sus argumentos- habría tenido así posibilidades de pasar a una segunda vuelta en las presidenciales.

Porque en la situación actual que describen los sondeos, todos ellos quedarán laminados. En uno publicado ayer por el instituto demoscópico Ipsos se confirmaba que el favorito para las presidenciales de abril es, con mucha diferencia, el actual jefe del Estado, Emmanuel Macron, que conseguiría el 25,5-26 % de los votos.

Por detrás de él, y con posibilidades de pasar a la segunda vuelta, estarían la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen (17 %), la candidata del partido conservador Los Republicanos, Valérie Pécresse (16 %), y el intelectual y periodista ultraderechista Éric Zemmour.

Más abajo, y ya sin ninguna posibilidad, quedarían Jean-Luc Mélenchon, líder del partido radical de izquierdas la Francia Insumisa (9 %), Yannick Jadot (7 % u 8 % en función de si concurriera o no Taubira), Anne Hidalgo (3 % o 4,5 %, según esas mismas hipótesis) y Christiane Taubira (3 %).