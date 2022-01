AMP2.- Pakistán.- Una fuerte nevada en una conocida estación de montaña de Pakistán deja 22 muertos y miles de afectados

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Al menos 22 personas han muerto a consecuencia de las fuertes nevadas que han aislado a miles de personas que visitaban una estación de montaña en el norte de Pakistán. Los fallecidos quedaron atrapados en sus vehículos en medio del temporal.



Un portavoz de la policía en la zona ha explicado que la mayoría de los fallecidos no ha muerto por el frío, sino por poner la calefacción del coche y dormirse. "El humo del calefactor fue lo que los mató", ha relatado el agente Raja Rasheed en declaraciones a la cadena Geo TV.



Entre los fallecidos hay nueve niños, según ha confirmado la oficina de Rescate de la ciudad de Murree, donde ha ocurrido la tragedia, y que ahora mismo se encuentra bajo una declaración oficial de catástrofe, según informa el diario paquistaní 'Dawn'.



La localidad está completamente colapsada por las nevadas en un momento en que decenas de miles de personas decidieron visitar la zona para saludar la llegada de la nieve. Hasta 100.000 vehículos habían llegado a Murree durante los últimos días, donde los hoteles están a plena capacidad y muchos visitantes se vieron obligados a dormir en sus coches.



Los residentes de Murree llevan días dedicados a la distribución de comida y mantas a los turistas varados, mientras que el Gobierno paquistaní ha ordenado el cierre entero de la zona para impedir la llegada de más visitantes, según ha explicado el ministro del Interior, Rashid Ahmed.



El departamento meteorológico de Pakistán ha avisado de que las fuertes nevadas en Murree durarán hasta el domingo por la noche mientras que el primer ministro del país, Imran Jan, ha reconocido que las autoridades locales quedaron "completamente desprevenidas" por esta "nevada sin precedentes", aunque ha ordenado una investigación sobre la respuesta a la tragedia.



Este sábado el Gobierno ha informado del despliegue del Ejército, que se suma así al personal de la Policía que estaba trabajando para intentar rescatar a los turistas atrapados en sus coches.



"Al menos mil vehículos han quedado atrapados desde anoche (...). Algunos han sido evacuados, pero hay entre 16 y 19 muertes en los coches", explicaba el ministro del Interior, Sheikh Rasheed.



CRÍTICAS AL GOBIERNO



Tras el suceso, el presidente del opositor Partido de la Liga Musulmana-Nawaz (PML-N), Shahbaz Sharif, ha responsabilizado al Gobierno por la tragedia y su "negligencia criminal". Además, Shahbaz ha reprochado que el Gobierno "no saber gestionar ni siquiera un problema de tráfico".



Del mismo modo, el presidente del Partido Popular de Pakistán, Bilawal Bhuttho Zardari, ha criticado también al Gobierno por no haber avisado a los turistas sobre las condiciones meteorológicas que se estaban dando en Murree, y desde la formación han exigido la puesta en marcha de una investigación del incidente.



"Este fue un incidente evitable y este nivel de caos podría haberse evitado si el Gobierno hubiera emitido las advertencias meteorológicas adecuadas. Si hubiera habido una asistencia adecuada para las autoridades locales durante la tormenta de nieve, la tragedia podría haberse evitado", ha aseverado la líder del partido en el Senado, Sherry Rejman.



Por su parte, el ministro federal de Información y Radiodifusión, Fawad Chaudhry, ha lamentado sus propias declaraciones anteriores al suceso cuando elogió el repunto de turismo en la zona, apunta el diario 'The News'.



"Al alabar un repunte del turismo en Murree no queríamos que todos llegaran allí al mismo tiempo", ha lamentado el ministro, quien ha apuntado la dificultad de gestionar la situación por la excesiva afluencia de vehículos, si bien ha destacado que "las cosas están mejorando".



Chaudhry publicó un mensaje en sus redes sociales a mediados de esta semana en el que ponía en valor la gran afluencia al lugar y las tasas de ocupación hotelera, vinculándolo a la "prosperidad" y el "aumento de los ingresos en el país".