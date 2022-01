Alemania.- La Policía de Maguncia, en Alemania, accedió de forma ilegal a datos personales gracias a la app de rastreo

MAGUNCIA, 9 (EP/DPA)



La Fiscalía de Maguncia, ciudad situada en el suroeste de Alemania, ha reconocido que la Policía Local accedió de forma ilegal a datos personales de ciudadanos a través de la aplicación de rastreo de contagios por coronavirus, Luca-App, durante la investigación de un fallecimiento.



El organismo ha explicado que el uso de estos datos se llevó a cabo sin tener en cuenta las bases legales sobre el asunto, por lo que ha pedido disculpas a los 21 testigos potenciales que fueron contactados vía telefónica por la Policía.



Luca-App fue diseñada para facilitar a los propietarios de restaurantes y a los organizadores de eventos la gestión digital del registro de asistentes, algo que está exigido por la legislación alemana.



Según informaciones de la emisora regional Radio SWR, la investigación policial se inicio a finales del pasado mes de noviembre para dilucidar las causas de la caída de un varón a la salida de un restaurante, tras la que, días más tarde, falleció.



Sin embargo, los datos personales de la aplicación no pueden utilizarse para finales penales. "Lamentamos el mal uso de los datos de la aplicación recogidos para el control de los contagios", ha señalado la empresa Culture4Life, a la que pertenece Luca.



La empresa ha argumentado que este tipo de información solo se puede facilitar a "la autoridad sanitaria correspondiente" siempre y cuando estas y las empresas implicadas se pongan de acuerdo.



En este caso se sospecha que se podría haber simulado un contagio de coronavirus a petición de la Policía, y también se habría obtenido el consentimiento de la empresa para facilitar estos datos.



Por su parte, la Fiscalía ha asegurado que "se garantizará que los datos pertinentes no se utilicen más", a la par que ha confirmado que, por el momento, no es conocedora de más situaciones como esta.