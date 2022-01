VÍDEO: Fútbol.- Simeone: "No es normal haber tenido tres recaídas, me preocupan"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que le "preocupan" las recaídas de lesión que está sufriendo el equipo, algo que "no es normal" y para lo que tratarán de encontrar "soluciones", y ha avisado del peligro de su rival de este domingo, el Villarreal, un rival "que compite siempre".



"Me preocupan, me ocupan e intentaremos encontrar soluciones. No es normal que las recaídas sean tres, y las que fueron", declaró en rueda de prensa sobre las recaídas de esta temporada de Antoine Griezmann, Thomas Lemar y Marcos Llorente.



Por otra parte, el preparador argentino habló de sus posibilidades en el centro del campo. "Estamos tratando de ver cómo se recupera Koke del COVID-19, como Joao y Herrera. Estamos contentos de tenerlos dentro del equipo porque se abre la posibilidad de alternativas para tener distintas características. Kondogbia lo viene haciendo muy bien en esa posición de mediocentro con Rodrigo. Mañana decidiremos quién arranca", indicó.



También valoró las opciones para el lateral derecho tras la salida del inglés Kieran Trippier. "Tenemos a Sime -Vrsaljko-, que lo puede hacer y lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado jugar; es su posición natural. La salida de Trippier nos abre la posibilidad de tener a Marcos -Llorente- como carrilero, como en la selección española con Luis Enrique. Un jugador no puede jugar en dos lugares al mismo tiempo, así que tratamos de elegir lo que compense y nos haga mejor como equipo", indicó.



Además, a pesar de haber apostado por la defensa de cuatro en los últimos compromisos, el 'Cholo' confirmó que no va a renunciar a su tradicional esquema con tres centrales. "Es pronto para apreciar algo. Se han mostrado cosas buenas en estos últimos dos partidos. La presencia de Carrasco por la derecha nos genera amplitud y profundidad para aprovechar los delanteros que tenemos. Es el se acomoda a este funcionamiento, pero no dejo de lado el sistema anterior, que nos dio muchos éxitos; salimos campeones y competimos muy bien", subrayó.



Por último, Simeone se deshizo en elogios hacia su rival de este domingo y su técnico, Unai Emery. "Valoro al Villarreal como equipo, tiene un grandísimo entrenador. Su equipo, más allá de ganar o perder, compite siempre, juega bien, ataca y defiende bien, está organizado, sabe cómo atacar y defender, te provoca errores y que salgas para que generes espacios... Me gusta muchísimo cómo juega el Villarreal", concluyó.



