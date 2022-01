Tenis Australia pidió una exención para los jugadores no vacunados

La Federación de Tenis de Australia advirtió el pasado noviembre que la viabilidad del Abierto de Australia dependía de que los jugadores que no habían sido vacunados pudieran entrar en el país para competir en el torneo, según una carta hecha pública este sábado por medios locales.EFE/EPA/JOEL CARRETT

Sídney (Australia), 8 ene (EFE).- La Federación de Tenis de Australia advirtió el pasado noviembre que la viabilidad del Abierto de Australia dependía de que los jugadores que no habían sido vacunados pudieran entrar en el país para competir en el torneo, según una carta hecha pública este sábado por medios locales.

En la misiva escrita por el jefe de Tenis Australia, Craig Tiley, al Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (ATAGI)- en la que no se nombra al tenista serbio Novak Djokovic- se pedía que los jugadores con una infección reciente de covid-19 o una sola dosis de la vacuna pudieran estar exentos de las normas de inmigración que exigen que las personas que llegan al país estén completamente vacunadas.

“El tratamiento a los jugadores que se encuentran dentro de una de estas categorías es fundamental para la viabilidad del Abierto de Australia”, escribió Tiley, según el texto del 10 de noviembre al que han tenido acceso los diarios Sidney Morning Herald y The Age.

La carta se ha publicado en medio de la polémica entorno a la cancelación del visado para entrar en Australia de Djokovic, que no fuera capaz de justificar de manera adecuada la razón por la que no estaba vacunado, según las autoridades.

El número uno del mundo, que se encuentra aislado en un hotel de la ciudad australiana a la espera de que un tribunal decida este lunes sobre su deportación, llegó la noche del miércoles al país oceánico con una exención médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia sin estar vacunado.

El contencioso en torno a las exenciones médicas otorgadas por Tenis Australia y el gobierno regional de Victoria, donde se celebra el torneo, han llevado al Ejecutivo de Camberra a investigar permisos similares otorgados a otras personas que participan en el torneo en Melbourne, que se celebrará entre el 17 y el 30 de enero.

Según se hizo público este viernes, las autoridades australianas han cancelado por las mismas razones que a Djokovic el visado a la tenista checa Renata Vorácová, que ya se encontraba en el país y había disputado un partido de preparación previo al Abierto de Australia.

La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído la covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones.