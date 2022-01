Sonia Ferrer, como loca de contenta tras su futura boda con Sergio Fontecha

08-01-2022 SONIA FERRER. MADRID, 8 (CHANCE) Sonia Ferrer está como loca de contenta tras filtrarse la noticia de su futura boda con Sergo Fontecha, el hombre con el que lleva compartiendo unos meses de su vida y del que está locamente enamorada. La presentadora ha pasado un tiempo maravilloso a su lado y ahora es momento de dar un paso más. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Feliz de la vida tras comprometerse con Sergio Fontecha, Sonia nos confiesa: "No me lo esperaba y además fue un día que me acuerdo que fue en casa, venía de trabajar y fue todo tan bonito, de verdad. No lo quiero contar porque me gustaría que quedase para mí, pero fue tremendamente romántico, muy bonito y fue bonito como es nuestra relación".



La presentadora explica que no esperaba volver a casarse: "Es una relación de un año. El otro día lo comentaba con una amiga que una relación corta pues más locura fue cuando tenía veintinueve años y a los tres meses me pidió matrimonio el padre de mi hija y yo dije que sí, ¿no? No sé, una relación con veinte años no es lo mismo que una relación con cuarenta y tengo muy claro lo que quiero de verdad y bueno, estoy feliz. ¿Por qué no? Nunca pensé que me volvería a casar, en realidad nunca pensé que querría volverme a casar".



Sonia asegura que será una ceremonia íntima: "Será algo pequeño, bonito y con la gente de verdad" y confiesa donde le gustaría casarse y cuando: "Yo es que ya la primera vez que me casé lo hice en Barcelona porque yo nací allí y tengo mi familia allí, pero la verdad es que yo me siento de aquí. Yo me críe en Francia, pero donde llevo más años viviendo es aquí y me gustaría que fuese aquí".



"Vamos a ver qué pasa con esta pandemia que nos está sorprendiendo. Esperemos que no, esperemos que efectivamente esta variante haga menos pupa y podamos estar saliendo de todo. Ya no te digo la mascarilla, que esta me da que se queda, pero por lo menos que no tengamos tanto miedo a que nuestros mayores se contagien" añade la presentadora demostrándonos su ilusión.



En cuanto a si se plantea volver a ser madre, explica: "A mí me encantan los niños. Todo el que me conoce lo sabe qué me apasionan los niños. Yo soy hija única y siempre dije, como muchos hijos únicos, que nunca tendría una sola hija porque sé que uno se siente solo a veces cuando es pequeño y ser hijo único no es lo mismo que criarse teniendo hermanos y por eso he hecho de la vida de mi hija una fiesta. Me hubiera gustado en su día, pero hoy día no me lo planteo, pero lo que yo digo siempre que no hay que hacer planes porque la vida te los desmonta".