Serbia dice que el trato a Djokovic en Australia daña las relaciones bilaterales

Un simpatizante del tenista serbio Novak Djokovic sostiene una pancarta durante una manifestación de apoyo en Belgrado, Serbia. EFE/ANDREJ CUKIC EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Belgrado, 8 ene (EFE).- El presidente del Parlamento serbio, Ivica Dacic, declaró este sábado que las relaciones de su país con Australia sufrirán debido a la forma en que las autoridades de ese país están tratando al tenista Novak Djokovic.

Además, acusó a Canberra de intentar "impedir" que Djokovic, primer clasificado de la ATP, "se convierta en el mejor tenista de la historia".

"Ese trato es vergonzoso y hay que mostrarlo claro a Australia", dijo Dacic a la emisora de la televisión pública serbia RTS.

Recordó que el tenista serbio de 34 años viajó a Australia para disputar el Grand Slam tras recibir una exención médica del organizador australiano del torneo (17-30 de enero) y poder así jugar sin estar vacunado contra la covid-19.

"El caso no es especial ni específico, aquí se trata de la politización del asunto", afirmó el parlamentario.

Tras asegurar que otros tenistas entraron en Australia con la misma exención que la de Djokovic, preguntó: "¿Por qué alguien se comporta de esa manera?" con la primera raqueta del mundo.

"Es el tenista número uno, un nombre internacional y una leyenda, y tal comportamiento es poco común, vergonzoso y descarado", insistió el político serbio, y afirmó que Djokovic ya es el "triunfador" en este asunto.

En este contexto, acusó a las autoridades australianas de no permitir que el tenista juegue el torneo para "impedir que (Djokovic) se convierta en el mejor tenista de la historia".

De ganar el Abierto de Australia, donde triunfó en nueve ocasiones, Djokovic batiría el récord mundial, con 21 títulos de Grand Slam.

El tenista serbio llegó el pasado miércoles a Melbourne pero las autoridades fronterizas le revocaron el visado y le trasladaron a un hotel destinado a retener solicitantes de asilo, que la familia del tenista calificó de "sucio" y "terrible".

Ahí espera, privado de sus pertenencias excepto del teléfono móvil, previsiblemente hasta el lunes, el fallo de un tribunal australiano sobre su recurso a la revocación del visado.

Serbia ha pedido, hasta ahora sin resultado, a las autoridades de Australia que permitan que Djokovic espere la decisión en una casa particular que había alquilado para estar durante el torneo.

Según señalaron los abogados del tenista en un documento citado hoy por los medios australianos, la exención médica que recibió el tenista se debe a que se infectó con el SARS-CoV-2 el mes pasado.

"El Sr. Djokovic había recibido, el 30 de diciembre de 2021, una carta del director médico de Tenis Australia que registraba que se le había proporcionado una 'exención médica de la vacunación de covid' porque se había recuperado recientemente de covid", señalan.

Los abogados añaden a que "en ese momento habían pasado 14 días de la prueba de PCR positiva y que el tenista "no había tenido fiebre ni síntomas respiratorios de covid-19" en las 72 horas previas.

Con 354 semanas al frente del ránking ATP, Djokovic ostenta ya un récord. Además, acabó el año como número uno por séptima vez y es ganador de 37 títulos de Masters 1.000, lo que también es una marca inédita.

Es, también, el único tenista que ha conquistado cada Máster al menos dos veces.