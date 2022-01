Rosa Benito desvela cómo se encuentra Amador Mohedano de salud

08-01-2022 ROSA BENITO. MADRID, 8 (CHANCE) Rosa Benito ha recibido muchas críticas durante los últimos meses porque muchos rostros conocidos aseguran que no se moja en la polémica que ha suscitado el documental de Rocío Carrasco... pero lo cierto es que ella se muestra de lo más visceral en los platós de televisión -tal y como la conocimos- para aportar su opinión y defender la verdad que ella vivió durante años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Rosa Benito ha recibido muchas críticas durante los últimos meses porque muchos rostros conocidos aseguran que no se moja en la polémica que ha suscitado el documental de Rocío Carrasco... pero lo cierto es que ella se muestra de lo más visceral en los platós de televisión -tal y como la conocimos- para aportar su opinión y defender la verdad que ella vivió durante años.



Hemos hablado con la colaboradora de televisión y lo cierto es que se ha indignado cuando le recuerdan el mensaje que lanzó en plató defendiendo a Rocío Flores, y es que ya sabemos que habló de darle una segunda oportunidad a Rocío Flores: "A ver, de verdad. Es que vamos a hacer algo positivo, ¿vale? venga, gracias".



Rosa Benito asegura que ha acudido a la gala benéfica 'Todos somos Rocío' nada más que para apoyar la causa: "Apoyando la causa". Rosario Mohedano actúa en dicha gala pero a su madre eso no le importa y se centra en la recaudación benéfica: "Todo lo que hay que aportar un granito de arena, ahí estamos".



La exmujer de Amador Mohedano hizo público el pasado noviembre que estaba cansada del mal trato que recibía por parte de su hija Rosario y no quiere hablar de temas controvertidos: "ya, ¿vale? vamos a respetar que estamos por una causa bonita, venga. No ensuciarlo".



Al año 2022 solo le pide salud: "yo, salud. Solamente he pedido salud", pero también nos habla de Amador Mohedano y asegura que está bien de salud: "salud, él también tiene salud, el Covid y todo, salud gracias a Dios, si". Eso sí, Rosa Benito se aleja de la prensa al preguntarle su opinión acerca de la posible demanda de Rocío Flores hacia María Patiño.