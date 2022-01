Ranking HBO en Colombia: Top 9 de las series más vistas de hoy viernes, 07 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a las mejores series. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de HBO con sus títulos más destacados, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en Colombia. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

2. Harry Potter: El Torneo de las Casas de Hogwarts

Este acontecimiento especial en cuatro partes mostrará a fans del universo mágico que quieran poner a prueba sus conocimientos sobre Harry Potter. Lucharán entre sí para conseguir el mayor de los honores: ganar la Copa de las Casas

3. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

4. ALF

La nave espacial de un pequeño extraterrestre del planeta Melmac se estrella contra la Tierra. Los Tanner, una típica familia norteamericana, lo acogen en su casa y lo ocultan no sólo a las autoridades, sino también a los vecinos, amigos y parientes, porque creen que de lo contrario la vida del simpático alienígena (al que llaman Alf) correría peligro. Muy pronto Alf se convierte en uno más de la familia, pero también creará problemas de convivencia, pues es un ser comodón y poco educado que sólo piensa en comer y en ver la tele.

5. Estación once

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes que unan los lugares, ni internet que nos permita conocer el mundo, ni siquiera ciudades en las que vivir, solo quedan asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos tienen una iniciativa sorprendente: crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad.

7. Búnker

Vladimiro es un hombre que está atravesando un duro momento en su vida: ha perdido el respeto de su esposa e hijo. Sin embargo, este singular personaje encuentra paz siempre que está en el viejo búnker de su sótano.

8. Chernobyl

En Abril de 1986, la Central Nuclear de Chernóbil en Ucrania (en aquel entonces, la Unión Soviética), sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie relata lo que aconteció en 1986, en uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes.

9. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

10. Big Little Lies

Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres (Madeline, Celeste y Jane) del norte de California cuyas vidas, aparentemente perfectas, se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste es una mujer con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará por conseguir algo que le quita el sueño todas las noches. Madeline es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su exmarido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte, Jane, una madre soltera y su llegada a la nueva ciudad no será todo lo placentera que pudiera imaginar.

Esperamos que hayas quedado satisfecho con este repaso de las series más populares. ¡Anímate a descubrirlas en HBO!

Lo cierto del caso es que los fans de las producciones televisivas deberán robarle tiempo al reloj para terminar todas las temporadas. Para nadie es un secreto que HBO es experto en transmitir los mayores exitazos, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

¿Quieres ser parte de este viaje? ¡Acompáñanos!