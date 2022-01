Ranking Apple en México: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 08 de enero

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de canciones en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus listas de reproducción. Ahí, se organizan según las preferencias de los oyentes en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, no le pierdas el ritmo a la música más famosa.

1. Mon Amour (Remix)

Con una diferencia favorable de 1, la nueva rola de zzoilo y Aitana se sitúa hoy en el puesto 1 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

2. Yonaguni

«Yonaguni» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

3. Lo Siento BB:/

El tema de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Todo De Ti

«Todo De Ti» de Rauw Alejandro está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 5, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. Sacrifice

Con una diferencia positiva de 61, «Sacrifice» de The Weeknd sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Dakiti

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny y Jhay Cortez. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Dakiti», debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

7. Take My Breath

«Take My Breath» de The Weeknd sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 92 en el que se encontraba ayer.

8. Gasoline

«Gasoline» de The Weeknd se vende como pan caliente. Pasa del puesto 42 de ayer al 8 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

9. Cold Heart (PNAU Remix)

«Cold Heart (PNAU Remix)» de Elton John y Dua Lipa va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 6.

10. How Do I Make You Love Me?

Lo más nuevo de The Weeknd, «How Do I Make You Love Me?», entra directamente al décimo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en México. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.