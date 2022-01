Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 08 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a la música más escuchada en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Apple con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. pushin P (feat. Young Thug)

El sencillo más reciente de Gunna y Future ya se vislumbra como un nuevo clásico. «pushin P (feat. Young Thug)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. thought i was playing

«thought i was playing» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Gunna y 21 Savage está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

3. poochie gown

Cosechar éxitos es sinónimo de Gunna. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «poochie gown», debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

4. 25k jacket (feat. Lil Baby)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Gunna. Quizás por esto es que «25k jacket (feat. Lil Baby)» debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. how you did that (feat. Kodak Black)

Lo más nuevo de Gunna, «how you did that (feat. Kodak Black)», entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. mop (feat. Young Thug)

Cosechar éxitos es sinónimo de Gunna. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «mop (feat. Young Thug)», debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

7. alotta cake

El sencillo más reciente de Gunna ya se vislumbra como un nuevo clásico. «alotta cake» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. private island

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Gunna. Quizás por esto es que «private island» debuta en el ranking directamente en el octavo lugar.

9. idk that bitch (feat. G Herbo)

«idk that bitch (feat. G Herbo)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Gunna está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

10. livin wild

Lo más nuevo de Gunna, «livin wild», entra directamente a la décima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.