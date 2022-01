Previa del encuentro: AS Roma - Juventus

El próximo domingo a las 18:30 se jugará el encuentro de la vigésimo primera jornada de la Serie A, el cual enfrentará a Roma y a Juve en el Estadio Olímpico.

AS Roma tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada después de sufrir una derrota contra AC Milan en el encuentro anterior por un resultado de 3-1. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido en 10 de los 20 encuentros disputados hasta ahora en la Serie A y suman una racha de 32 goles marcados frente a 24 tantos recibidos.

Respecto a la escuadra visitante, Juventus se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Nápoles durante su último encuentro, de manera que llega al partido con la ilusión de recuperar puntos que se le quedaron en el camino. Antes de este partido, Juventus había ganado en 10 de los 20 encuentros jugados en la Serie A esta temporada, con un balance de 28 tantos marcados frente a 18 encajados.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Roma suma seis victorias, dos derrotas y dos empates en 10 partidos jugados como local, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, Juventus tiene un balance de cinco victorias, dos derrotas y tres empates en 10 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con AS Roma para llevarse la victoria.

Las dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Estadio Olímpico, obteniendo como resultado nueve victorias, nueve derrotas y 12 empates a favor de AS Roma. Además, los visitantes acumulan dos partidos seguidos invictos en el estadio de Roma. La última vez que jugaron Roma y Juve en este torneo fue en octubre de 2021 y el partido concluyó con un 1-0 favorable a Juve.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Serie A, vemos que hay una diferencia de tres puntos a favor del equipo visitante. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el séptimo lugar con 32 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes se sitúan en quinta posición con 35 puntos.