Panamá supera los 5.000 casos de covid en un día en vertiginosa ola pandémica

Varias personas hacen fila para ser vacunadas contra la covid-19, en un centro comercial en Panamá, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 7 ene (EFE).- Panamá registró este viernes 5.043 nuevos casos de la covid-19, una cifra que evidencia el vertiginoso impulso de la cuarta ola pandémica que, sin embargo, no se refleja de igual manera en la cifra de muertes, cuatro en las últimas 24 horas.

Así y tras casi 22 meses de pandemia, el país centroamericano de 4,28 millones de habitantes y donde la contagiosa variante ómicron se transmite comunitariamente, ya acumula 517.445 contagios confirmados y 7.453 muertes por la enfermedad.

Los casos nuevos reportados este viernes por el Ministerio de Salud (Minsa) se acercan a la cifra récord de 5.186 registrada hace un año, el 6 de enero de 2021, cuando Panamá estaba en el pico de una segunda ola pandémica y aún no había comenzado la vacunación (20 de enero de 2021).

Aquel día hace un año se reportaron 45 muertes, 229 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI), 2.128 en sala general, 49.015 en aislamiento domiciliario y 681 en hoteles. Se realizaron 19.830 pruebas que arrojaron una positividad del 26,1 %.

Esas cifras contrastan con las de este viernes: 4 fallecidos, 36 pacientes en UCI, 285 en sala general, 29.583 aislados en sus casas y 381 en hoteles. Y se aplicaron 24.475 pruebas, con una positividad del 21 %.

Las autoridades sanitarias y los expertos panameños han alertado que aún no se ha llegado al pico de esta cuarta ola, que podría dejar más de 8.000 casos diarios en los próximos días, y han sido enfáticos en que lo más importante en este escenario es observar las cifras de hospitalizados y muertes.

LA VACUNACIÓN A PARTIR DE LOS 5 AÑOS

También han sostenido que las personas vacunadas, preferiblemente con tres dosis, tienen muchas más probabilidades de, en caso de infectarse, desarrollar una covid leve, con una cuarentena de 10 días, como lo estableció el Minsa hace dos semanas tras una revisión que redujo ese aislamiento, que era de 14 días.

Las autoridades apuestan a la vacunación y a medidas como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico para combatir esta cuarta ola pandémica. No han establecido restricciones a la movilidad, aunque sí han suspendido actividades públicas que conlleven aglomeraciones.

Es así que a partir del sábado 8 de enero se considerará esquema completo de vacunación tres dosis, no dos como hasta ahora, y ya el Minsa anunció que los funcionarios deberán estar vacunados o, de lo contrario, presentar cada lunes una prueba negativa de covid-19.

Este viernes comenzó la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años, una población total de 522.198 personas, dando prioridad a los menores con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y con discapacidad severa.

El Minsa, que dispone de momento de 60.000 de las 1,5 millones de dosis ordenadas a Pfizer, espera inmunizar a 25.400 niños de entre 5 y 11 años en las próximas dos semanas.

La idea de las autoridades es vacunar a la mayor cantidad posible de niños antes del inicio de las clases el próximo 7 de marzo, que serán presenciales tras haberse desarrollado a distancia o semipresenciales durante 2020 y 2021.

Hasta este viernes, el 71,1 % de la población meta, las personas de 5 años en adelante, ha recibido dos dosis y el 78,9 % una dosis. Se han aplicado además 481.987 inyecciones de refuerzo, autorizada para los mayores de 16 años, y 7.793 terceras dosis a pacientes inmunosuprimidos.

Con respecto a la población total de Panamá falta por vacunar a cerca del 35 %, aseguró el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre