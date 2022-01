Medvedev desespera a Auger-Aliassime y fuerza el dobles

El tenista ruso Daniil Medvedev celebra su victoria en las semifinales de la Copa ATP que se disputa en Sidney, ante el canadiense Felix Auger Aliassime. EFE/EPA/MICK TSIKAS

Melbourne (Australia), 8 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (2) desesperó al joven canadiense Felix Auger-Aliassime (14) tras superarle por un 6-4 y 6-0 y que activó un dobles definitivo que decidirá las semifinales entre Rusia y Canadá.

“Al principio él estaba sacando increíble, muchos saques directos. Luego ha bajado y lo he aprovechado. Volveré en 25 minutos. En un partido puede pasar de todo así que tenemos que estar muy concentrados”, comentó un Medvedev que puso tierra de por medio en un cara a cara con el canadiense que lidera por 3-0.

Auger-Aliassime, pupilo de Toni Nadal, comenzó el duelo a un ritmo frenético desde un servicio que mantuvo a Medvedev, situado un par de metros detrás de la línea de fondo en el resto, sin la posibilidad de contar con una pelota de rotura.

Sin embargo, sólo necesitó la rotura con el 4-4 para llevarse un partido en el que el joven de Montreal no mostró resistencia alguna en un segundo set con aroma de partido de exhibición como consecuencia de la baja intensidad del canadiense.

Medvedev, que defiende el título con el equipo ruso, acumuló nueve errores no forzados que contrastaron con los 25 de Auger-Aliassime.

En el primer partido de la mañana, el canadiense Denis Shapovalov (14) sumó el punto inaugural de las semifinales contra Rusia después de superar a un combativo Roman Safiullin (167) por un apretado 6-4, 5-7 y 6-4.

“Roman está jugando con una gran confianza y estoy seguro de que va a tener un gran año. Le conozco desde hace tiempo porque hemos coincidido en el circuito júnior. Su nivel de hoy ha sido de top-20”, comentó tras sumar su segunda victoria en individuales en la actual edición.

Safiullin volvió a demostrar una vez más que su irrupción en el top-100 acontecerá pronto, después de firmar una semana mágica en Sídney en la que derrotó a jugadores de la talla del francés Arthur Rinderknech (58) o el australiano James Duckworth (49).

El dobles decisivo enfrentará a los rusos Medvedev y Safiullin contra los canadienses Auger-Aliassime y Shapovalov.