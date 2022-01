Más de 11.000 euros por la octavilla que anunció el secuestro de Aldo Moro

EFE/Archivo

Roma, 8 ene (EFE).- La subasta de una copia de la octavilla con la que el grupo terrorista Brigadas Rojas (BR) anunció el secuestro en 1978 del líder democristiano italiano Aldo Moro ha recibido ofertas de hasta 11.000 euros, según la casa de subastas que la ha puesto a la venta, generando una enorme polémica en el país.

"No esperábamos todo este tam-tam mediático", asegura a los medios italianos Giuseppe Bertolami, el administrador de la casa de subastas Bertolami Fine Arts, después de que el anuncio de la subasta online llevase al Ministerio de Cultura italiano y la Dirección de Operaciones Especiales (Digos) de la jefatura de Policía de Roma a iniciar investigaciones.

Esta octavilla "no es uno de las de la ’primera edición', los que se presentan a las autoridades judiciales", sino que se trata de "una copia utilizada por las BR para hacer propaganda en las fábricas, en las escuelas y en las calles", explica el experto.

Tras 55 días de secuestro, el cadáver del ex primer ministro italiano apareció en un vehículo y la foto del cuerpo de Moro encogido en el maletero, asesinado con una ráfaga de metralleta, dio la vuelta al mundo.

Expertos del Ministerio han visitado en los últimos días la casa de subastas para examinar la octavilla y han verificado que la copia en venta no ha sido sustraída al Estado, después de que tras el anuncio de la subasta se temiese que se había puesto a la venta el documento original.

"Numerosos ejemplares de este folleto se conservan en la más autorizada de las casas de la memoria, el Archivo del Estado. Nosotros, como casa de subastas, simplemente hacemos nuestro trabajo, no especulamos sobre nada", añade Bertolami.

La octavilla, con un precio inicial de 600 euros y valorado inicialmente entre 1.200 y 1.300 euros, ya ha alcanzado ofertas de 11.000 euros, aunque el precio final de venta podría subir aún más ya que la subasta finalizará el próximo 18 de enero.

"Esto es un pedazo de la historia italiana. Si hubiera sido una historia gloriosa, nadie lo habría mencionado. Pero como se trata de una pieza triste, todo el mundo habla de ella", concluyó Bertolami.

El asesinato de Moro está considerado uno de los episodios más dramáticos y a la vez más oscuros de la historia de la República italiana pues quedan muchas incógnitas por resolver y cada día aparecen libros con nuevas revelaciones.