Libertad condicional para ex presidente mauritano por razones médicas

El ex presidente mauritano Mohamed Abdel Aziz, que se encuentra en régimen de aislamiento desde hace más de seis meses, fue puesto hoy en libertad condicional por la justicia mauritana tras su hospitalización por tratamiento cardíaco. EFE/LUDOVIC MARIN/POOL

Nuakchot, 7 ene (EFE).- El ex presidente mauritano Mohamed Abdel Aziz, que se encuentra en régimen de aislamiento desde hace más de seis meses, fue puesto hoy en libertad condicional por la justicia mauritana tras su hospitalización por tratamiento cardíaco.

Según informó hoy el Ministerio mauritano de Justicia, Abdel Aziz fue puesto en libertad condicional y bajo control judicial, una decisión basada en los resultados de un informe médico sobre su estado de salud, que "requiere un modo de vida tranquilo y monótono que no conlleve causas de inquietud o estrés".

Abdel Aziz fue sometido a dos operaciones de cateterismo en el corazón a finales del pasado mes en un hospital en Nuakchot. Su familia y sus abogados piden su traslado al extranjero.

La familia de Abdel Aziz presentó a principios de diciembre una queja ante Naciones Unidas para denunciar las prácticas "humillantes" a las que supuestamente se le somete en prisión tanto a él como a sus visitantes.

El ex presidente mauritano fue acusado el pasado 11 de marzo de "malversación, blanqueo de capital y enriquecimiento ilícito", en una decisión inédita en la historia del país.

Junto a él, una decena de altos responsables y empresarios de su entorno también fueron citados por la justicia por los mismos delitos.