Latinoamérica.- ONU Mujeres reconoce la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA en inclusión financiera con enfoque de género

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



ONU Mujeres ha reconocido en un informe la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) en inclusión financiera con enfoque de género en América Latina, donde la brecha de género en esta materia es amplia.



El informe 'Finanzas para Todas. Experiencias e iniciativas innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres y una recuperación con lentes de género en América Latina' destaca la estrategia de empoderamiento de la mujer y el sistema de medición de impacto social de la Fundación, así como las buenas prácticas de inclusión financiera de su entidad en Colombia, Bancamía.



El documento, elaborado con el apoyo de la Agencia Italiana de Desarrollo, en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorio (MELYT), señala así que la Fundación y su entidad colombiana desarrollan una oferta de valor integral para las mujeres, que incluye productos y servicios no financieros para apoyar su empoderamiento económico.



También, valora el sistema de medición de impacto social de la Fundación que está desagregado por género para potenciar su actividad en tres dimensiones, desarrollo del negocio, salud financiera y bienestar.



Asimismo, el informe de ONU Mujeres destaca algunos de los productos con enfoque de género desarrollados por la Fundación en los últimos años, como las asistencias de salud específicas para las mujeres por menos de un dólar al mes (unos 90 céntimos de euro) en Panamá y Colombia.



En esta atención se incluyen controles como mamografías, citologías o análisis clínicos, apoyo psicológico y legal telefónico, consultas pediátricas o apoyo telefónico en las tareas escolares de sus hijos.



También, subraya el seguro 'Mi Maternidad Protegida', que ofrece a las emprendedoras una renta durante el periodo de lactancia, así como auxilio para el pago de sus microcréditos y asistencias durante el embarazo, o el programa 'Emprendiendo Mujer en Financiera Confianza', que aúna crédito junto con un seguro oncológico que cubre el saldo de la deuda y ofrece una serie de indemnizaciones a la familia y educación financiera digital a través de una aplicación.



Igualmente, ensalza productos de la Fundación que se complementan con formación financiera digital, en Perú a través de la Academia Palabra de Mujer con la escuela de negocios Centrum-PCUP, o en Chile con un programa de alfabetización y firma digital con el Gobierno, entre otras iniciativas.



La entidad de la ONU apunta en su informe también a la propuesta integral de la entidad colombiana de la Fundación por el funcionamiento de su programa 'Nosotros con ellas', que ofrece productos de crédito, ahorro, inversión, seguros y servicios no financieros, como capacitaciones para microempresarias.



Al mismo tiempo, de acuerdo a un análisis de las brechas y diversos perfiles, saluda a la puesta en marcha en Bancamía de una propuesta de valor enfocada en mujeres de diferentes segmentos.



Según el Banco Mundial, solo el 49% de las mujeres tiene una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito.



LA INCLUSIÓN FINANCIERA, CLAVE



En esta línea, la Fundación ha destacado la defensa de la ONU en el informe sobre la importancia de la inclusión financiera de las mujeres como "factor clave" para promover su empoderamiento y autonomía económica, así como un "elemento fundamental" para su inserción en el ecosistema productivo para acelerar el proceso de recuperación económica y social tras la crisis de la COVID-19, cuyo impacto ha sido mayor en las mujeres.



La pandemia también está teniendo un impacto negativo en las microempresas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que cerrarán alrededor de 2,7 millones de microempresas formales en la región (CEPAL, 2020), un hecho que complica la situación de las mujeres con pequeños negocios, los más expuestos a la crisis, porque están sobrerrepresentadas en los sectores con mayor riesgo y, finalmente, por su limitado acceso a financiamiento.



Esta situación es particularmente crítica en las mujeres con menores ingresos ya que sufren una serie de situaciones que las llevan a ocupar puestos de trabajo poco cualificados, a ser parte del mercado informal, poseer negocios incipientes y precarios y contar con bajos niveles de acceso a la educación y la tecnología.



Por todo ello, la Fundación Microfinanzas BBVA defiende que para estas mujeres, la inclusión financiera de calidad es una oportunidad de transformación no sólo personal, sino también para sus familias, así como una oportunidad de reactivación para las economías locales.