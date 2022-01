La costarricense Claudia Dobles aboga por más liderazgo de las primeras damas

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado (d), junto a su esposa, la primera dama, Claudia Dobles (i), en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 7 ene (EFE).- La primera dama de Costa Rica, Claudia Dobles, abogó este viernes por un rol de más liderazgo para las primeras damas y afirmó que un criterio publicado esta semana por la Procuraduría General de la República (PGR) va en esa dirección y puede servir como referencia para otros países.

"Si queremos que la primera dama o el primer caballero realmente formen parte activa de la Casa Presidencial y den sus servicios y conocimientos en el ámbito que sea, y apoye la labor del Gobierno de manera más activa, era necesario este respaldo legal", declaró Dobles a Efe.

Dobles subrayó que a lo largo de la historia las primeras damas en Costa Rica han sido mujeres comprometidas con diversas labores, principalmente en el ámbito social, pero cree que el criterio de la PGR abre la puerta a un mayor liderazgo en otras áreas.

La PGR confirmó que la primera dama es una asesora del Gobierno y puede asumir funciones que el presidente o la presidencia le otorgue, pero limitada a no asumir responsabilidades que recaen por ley o por la Constitución Política en ministros u otros funcionarios públicos.

"Es una reivindicación que pone en valor la evolución natural de la sociedad, en donde se entiende que si las mujeres estamos ocupando puestos de liderazgo, por qué no ocupar también un puesto de liderazgo y de un trabajo muchísimo más activo desde el despacho de la primera dama. Es una reivindicación de que la primera dama no necesariamente debe tener una participación solamente para protocolo y acompañamiento", comentó.

El criterio de la PGR fue solicitado el 11 de noviembre de 2020 por el entonces ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, con el fin de esclarecer el ámbito de acción de la figura de la primera dama en el Gobierno.

Dobles, arquitecta de profesión, fue encomendada por el presidente a coordinar áreas de movilidad urbana y urbanismo, y especialmente ha estado muy involucrada en el proyecto del Tren Eléctrico Interurbano, iniciativa que enfrenta fuerte oposición en el Congreso.

Para Dobles, que la PGR definiera el rol de la primera dama como una asesora presidencial con acceso a recursos y equipo, es un paso "histórico" y puede convertirse en "una referencia" para otros países, al tratarse de un criterio vinculante del abogado del Estado que formaliza el trabajo del despacho de la pareja presidencial.

"Deja las puertas abiertas para que otras administraciones puedan adaptar el rol de la primera dama mediante el reglamento autónomo (de la Casa Presidencial) y para que además se cree una figura neutra que comprenda ambos géneros", dijo.

Entre 2010 y 2014, Laura Chinchilla fue la primera mujer en ejercer la presidencia de Costa Rica y su esposo, José María Rico, ha sido el único primer caballero.

Dobles recordó que Costa Rica ha sido un país "abanderado de las luchas y los derechos de las mujeres" y que en la actualidad da un ejemplo al contar con un gabinete integrado en su mayoría por mujeres y con muchas mujeres ejerciendo otros altos cargos.

En ese sentido, dijo que un mayor liderazgo de la primera dama o el primer caballero puede ser valioso para el país, sobre todo si aportan desde su ámbito profesional.

"Uno hace mejor lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer. Yo quise aportar desde lo que pensaba que tenia mayor conocimiento y era en la rama de la planificación, el urbanismo y la movilidad, y ahí me intenté enforcar", apuntó.

El actual Gobierno del presidente Carlos Alvarado terminará sus funciones de cuatro años el próximo 8 de mayo.

Las elecciones están previstas para el 6 de febrero y de ser necesario, una segunda ronda se efectuará en abril.