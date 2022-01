Karime Pindter arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Karime Pindter (@karimepindter) publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 216.406 de interacciones entre sus seguidores.

La primer foto del 2022 💫✨ se vienen cosas increíbles para este año, les tengo muchas sorpresas que ya muero por contarles. 💕💕💕💕 . . 📸 @ricardoenc





Cuéntenme ¿Cómo pasaron Navidad, qué les regalaron? 🎁🎅🎄✨





Perrísim@s ¿ya conocen mi línea de maquillaje? Esta máscara de pestañas te las deja increíbles! @baussebeautymx les dejaré el link en mi bio. 💄💄💄💄 . . 📸 @ricardoenc





Tonight the music seems so loud 💋💋💋💋💋💋💋💋





Se está acabando el 2021 ✨y lo único que tengo es agradecimiento infinito 💫 Fue un año en el que hice de todo: trabajé, me divertí, viaje, estuve rodeada de la gente que amo, mis seres queridos tienen salud, cumplí muchos sueños y me realice en muchos aspectos. ✨ Recibí mucho amor y mucho apoyo de mis Perrísim@s, son mi FAMILIA mi TEAM y no saben cuánto se los agradezco, sin ustedes nada sería posible, de verdad. 🐶 Gracias por quererme y aceptarme cómo soy. 💜 Les tengo preparadas muchas sorpresas increíbles para este 2022. 🎁 Les deseo un año lleno de amor, salud, abundancia y felicidad. ¡Vamos con todo 2022! 💫

Karime Pindter nació el 25 de mayo de 1993 en México. Comenzó su carrera en medios de comunicación como locutora en la estación Radioactivo. Su popularidad aumentó en 2014, cuando fue anunciada como una de las integrantes de Acapulco Shore, un reality show de MTV. Desde entonces, Karime ha participado en todas las temporadas del programa.

Después del éxito del show de telerealidad, Pindter incursionó en la música, lanzando el tema musical «Tostadita», en colaboración con Luis Caballero Potro. A mediados de 2018, participó en la obra de teatro, Losers y emprendió una carrera en el mundo de los negocios con su propia línea de playeras y un proyecto gastronomico llamado Piyoli.

En 2019, la estrella de telerealidad lanzó una línea de labiales. Un año después, Karime publicó el libro Cómo darte tu taco.