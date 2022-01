Iñigo Onieva guarda silencio tras el viaje de ensueño con Tamara Falcó

08-01-2022 ÍÑIGO ONIEVA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Tras pasar unas vacaciones de ensueño con Tamara Falcó, Íñigo Onieva regresa a la realidad de Madrid, pero lo cierto es que vuelve igual de discreto con su vida privada, ya que no ha querido responder a ninguna de las preguntas que la prensa le ha realizado. El novio de la Marquesa de Griñón está viviendo uno de los momentos más felices de su vida personal y profesional y no puede ocultar la gran alegría que siente por la estabilidad que ha logrado tener en su vida.



Tras pasar las Navidades en el Caribe, Íñigo Onieva regresa a Madrid y guarda silencio sobre cómo han pasado las vacaciones... un viaje que todo el mundo querría realizar y que solo él y Tamara Falcó han podido hacerlo como dos grandes personalidades del mundo mediático de nuestro país.



Sobre los rumores de boda para este 2022, Íñigo Onieva ni confirma ni desmiente que sean ciertos... por lo que no sabemos si después de protagonizar una de las fiestas más importantes del 2021 con la celebración de los 40 años de Tamara, este 2022 protagonizarán una boda de ensueño tal y como se ha especulado.



Lo que sí que nos queda claro es que ambos están viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Tamara Falcó ha encontrado en Íñigo el amor que tanto ha buscado y él empresario no puede estar más enamorado de la que se ha convertido en el pilar fundamental de su vida.