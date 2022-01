Fútbol/Primera.- Previa del Villarreal - Atlético de Madrid

El Atleti busca la confirmación en una plaza difícil



Los rojiblancos, que no pueden fallar más lejos del Wanda, visitan a un enrabietado Villarreal



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid busca este domingo (21.00 horas) confirmar su recuperación en una difícil plaza, el estadio de La Cerámica, ante un Villarreal que llega dolido a la cita tras su inesperada eliminación en la Copa del Rey, en un partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Santander.



El equipo de Diego Pablo Simeone ha comenzado el año con dos triunfos, uno en Liga frente al Rayo Vallecano (2-0) y otro en Copa contra el Rayo Majadahonda (0-5), ambos en el Wanda, y ha enjuagado la mala imagen con la que terminó 2021. Los rojiblancos deberán ahora reconfirmarse fuera de casa.



Sus dos últimas salidas -Sevilla y Granada- fueron derrotas que alejaron a los colchoneros de las primeras posiciones y sumieron al equipo en un mar de dudas tras haber cedido el derbi y haber perdido días antes contra el Mallorca en casa. El Atleti, quinto clasificado, quiere arreglar en enero lo que estropeó en diciembre.



Para ello, Simeone no podrá contar con Antoine Griezmann, la gran ausencia tras su lesión el pasado jueves, una nueva recaída que "preocupa y ocupa" al argentino. Tampoco estarán los uruguayos Giménez ni Luis Suárez, ambos por acumulación de tarjetas, y Savic sigue siendo duda, por lo que todo apunta a que Felipe y Mario Hermoso ocuparán la pareja de centrales.



En el centro del campo, ante la dificultad de escoger, el 'Cholo' podrá optar por alinear de inicio a Kondogbia y De Paul, como manijas en el centro, y Koke a un costado, con Lemar al otro y Joao Félix o Mattheus Cunha en la punta de ataque. Otra solución sería apostar por Correa, que parece más probable, ya que atraviesa un buen momento de forma. Simeone no dio pistas en la rueda de prensa previa al partido.



Igual ocurre en el lateral derecho. El técnico argentino dejó la puerta abierta a que Vrsaljko sea quien ocupe esa posición y la marcha de Trippier no condene a Marcos Llorente a jugar en defensa el resto de la temporada. "Un jugador no puede jugar en dos lugares al mismo tiempo, así que tratamos de elegir lo que compense y nos haga mejor como equipo", dijo Simeone sobre el '14' colchonero.



EL VILLARREAL QUIERE REVANCHA



El conjunto castellonense afronta el partido con la necesidad de sacarse la espina de la eliminación copera. Los pupilos de Unai Emery perdieron frente al Sporting -equipo de la Liga SmartBank- en dieciseisavos de final (2-1) y querrán desquitarse este domingo ante su público frente al vigente campeón de Liga.



El 'Submarino Amarillo' ocupa la octava posición liguera, pero está a solo tres puntos de la zona europea. Hasta su pinchazo en Gijón acumulaba seis victorias consecutivas entre todas las competiciones, y como local, el Villarreal es el cuarto mejor equipo de la categoría además del más anotador (24 goles).



Emery tiene las bajas de Mandi, Aurier, Chukwueze y Dia, todos ellos en la Copa África, además de los lesionados Alcácer, Coquelin y Rubén Peña. De esta forma, el técnico guipuzcoano podría repetir el once de la Copa del Rey con la principal duda de Iborra o Capoue para el centro del campo.



El Villarreal no sólo querrá olvidar su eliminación en Copa, también querrá revancha después del 2-2 de la primera vuelta. Los colchoneros -que solo han ganado una vez en La Cerámica en las cinco últimas visitas- les arrebataron el triunfo con un gol de Luis Suárez en el minuto 95.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Trigueros, Parejo; Alberto Moreno, Yéremi Pino y Gerard Moreno.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Felipe, Hermoso, Lodi; Carrasco, Kondogbia, De Paul, Lemar; Correa y Joao Félix.



--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.C-Manchego).



--ESTADIO: La Cerámica.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.