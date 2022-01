Fútbol.- Xavi: "Hay que ser autocríticos, perdemos dos puntos vitales"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó los "errores" propios que les costaron "dos puntos vitales" este sábado ante el Granada (1-1), al encajar un gol en el minuto 89 cuando el partido pedía controlar el balón y tener paciencia.



"Ha faltado profundidad en la primera parte, y lo trabajamos mucho. Después hicimos el gol y el partido requería paciencia, perdimos pelotas muy tontas, hay que ser autocríticos, es momento de tener la pelota, es también falta de experiencia", dijo en rueda de prensa después de la jornada 20 de LaLiga Santander.



El preparador culé se mostró muy enfadado por el empate y reconoció también que la expulsión de Gavi en el minuto 80 les puso contra las cuerdas sin entender el guion final. "La expulsión nos merma mucho claro, marca el devenir del partido, pero hay que hacer más cosas para ganar el partido", afirmó.



"Son errores nuestros, si queremos crecer hay que hacerlo a partir de ya. Son cosas que hemos preparado. Estamos contrariados porque perdemos dos puntos vitales para nosotros. No hablo de los árbitros, hablo de la consecuencia de la expulsión, tenemos que recular y defender y eso nos cuesta. Es la misma sensación que Pamplona, que pierdes dos puntos pero por errores nuestros", añadió.



Por otro lado, Xavi reconoció que arriesgó metiendo a Álvaro Sanz dejando siete jugadores del primer equipo en riesgo de alineación indebida. "Es un riesgo que tomamos, es la primera vez que lo hacemos, pero teníamos que controlar el partido. Hemos tomado ese riesgo, quedaban pocos minutos, queríamos controlar el partido, tener el balón, es lo que requería el partido y no ha podido ser. Ya no es mala suerte ni detalles, son errores que tiene el equipo de no sentenciar un partido que tenía controlado", terminó.