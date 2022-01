Fútbol.- Robert Moreno: "El paso adelante contra el Barça nos hace estar orgullosos"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Robert Moreno, se mostró "orgulloso" de su equipo por ser capaz de dar un "paso adelante" contra el Barça en la segunda mitad para lograr al menos el empate (1-1), y puntuar en LaLiga Santander por séptima jornada seguida.



"Estamos contentos con el empate tal y cómo se había puesto el partido y por la respuesta del equipo a mi propuesta de que no se relajaran. Sobre todo en la segunda parte, ese paso adelante es lo que nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosos", dijo.



El preparador de los andaluces destacó otro buen resultado ante el Barça y la buena racha en Liga para seguir alejando la zona de descenso. "Sacar dos puntos contra el Barça en una Liga es muy positivo y más si es el séptimo partido seguido que llevamos sin perder", indicó.



"Los datos están ahí, me gustaría estar en la historia del club por conseguir la salvación, y no sufrir mucho. Me centro en ayudar a los jugadores a que todo vaya funcionando, es algo que estamos consiguiendo. Cuando los resultados acompañan es más fácil, yo me hago responsable de todo, todavía van a venir momentos malos", añadió sobre la racha positiva.



Por otro lado, Moreno explicó que esperaba otra puesta en escena del Barça, celebró el regreso de Duarte y el fichaje de Collado. "Nos va a dar un perfil algo más diferente a lo que tenemos. Sumar recursos para poder cambiar partidos siempre es beneficioso", dijo sobre el ex del Barça.



"Nos esperábamos más un 3-4-3. Nos estaban haciendo daño con la descarga de Busquets, no queríamos estar tan hundidos. El equipo ha dado el paso adelante, tienes que elegir de qué manera quieres perder, al menos si pierdes que lo hagas con lo tuyo", terminó.