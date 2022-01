Fútbol.- Emery: "Si alguien saca mis estadísticas contra el Atlético verá el respeto que les tengo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, mostró un respeto absoluto al Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga y su rival este domingo en La Cerámica (21.00 horas) al asegurar que "si alguien saca" sus estadísticas de partidos contra los colchoneros "verá" que por qué lo dice, además de restar importancia a las numerosas bajas de su plantilla.



"Quiero que mi equipo juegue a lo que somos. Ellos son un gran equipo y les tengo muchísimo respeto. Si alguien saca mis estadísticas contra el Atlético verá el respeto que les tengo", indicó Emery, que ha jugado 14 veces contra el Atlético del 'Cholo' y no ha podido sumar ninguna victoria.



"Afrontamos el partido con la idea y la ilusión de mantener una regularidad que todavía la tenemos en déficit en cuanto juego, rendimiento y clasificación", dijo sobre el campeonato doméstico. "Sería dar un paso más en afianzarnos en esa mejora. Es un reto enorme porque jugamos contra el campeón. Sabemos que la Liga es la principal fuente de alimentación para nosotros esta temporada, afirmó.



"Hemos ido recortando puntos a nuestros rivales y ahora el Atlético nos lleva cuatro puntos de ventaja a falta de 19 jornadas que todavía marca una línea, una distancia importante. Tenemos que remar mucho para recuperar lo que dejamos atrás en momentos puntuales, pero queda Liga, empezamos la segunda vuelta y lo vamos a intentar con confianza", apuntó el vasco.



"Vamos a ver qué somos capaces de hacer ante un equipo tan potente como el Atlético. El partido es un punto de reflexión para saber dónde estamos respecto al cuarto lugar y de qué somos capaces de hacer ante un equipo 'Champions' como son ellos. Ellos son favoritos a estar entre los cuatro primeros y nosotros somos aspirantes", añadió Emery.



En este sentido, el técnico del Villarreal recordó que "en el mismo nivel" donde compiten este año, "que es en 'Champions'" quieren estar a la altura "independientemente de las bajas" que puedan tener. "El equipo debe saber también encontrar los rendimientos individuales que justifiquen la ambición que queremos tener", manifestó.



Preguntado por la eliminación copera, Emery fue claro. "No cerramos los ojos, ya no estamos en Copa, pero sí tenemos que abrirlos al resto de la temporada. En la Liga tenemos que seguir fortaleciéndonos y todos los partidos nos van dando muchas respuetas para saber cómo podemos mejorar", dijo.



"La prueba de este domingo es de muy alto nivel. Sobre todo en el sentido de la credibilidad. Entonces, cerramos una temporada en Copa y continuamos con la Liga y la 'Champions'. Tenemos objetivos y motivaciones importantes", agregó.



"El partido del Atlético es un partido que motiva. Tenemos muchas ganas de afrontarlo y también es un reto para la afición. Queremos sentirnos fuertes junto a nuestros aficionados", finalizó Emery pidiendo el apoyo de La Cerámica.