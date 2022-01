Fútbol.- El Chelsea arranca con fuerza la FA Cup y el Newcastle de Trippier se despide ante un 'Tercera'

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Chelsea comenzó su andadura en la FA Cup con una tremenda goleada (5-1) frente al Chesterfield, equipo de la quinta división del fútbol inglés; mientras que el 'multimillonario' Newcastle quedó apeado a las primeras de cambio tras perder 0-1 frente al Cambridge United en la gran sorpresa de la tercera ronda en el torneo del 'K.O'.



El conjunto de Thomas Tuchel, con Saúl Ñíguez en el once titular, no tuvo problemas para confirmar su favoritismo en los primeros minutos. Al primer cuarto de hora ya vencía 2-0 con goles de Timo Werner y Hudson-Odoi. Cinco minutos después, Romelu Lukaku establecía el 3-0 al primer toque dentro del área pequeña con mucho instinto.



Andreas Christensen colocó el 4-0 con un remate de cabeza parabólico tras el rechace del portero visitante y en la segunda mitad Ziyech amplió la cuenta con el quinto gol desde el punto de penalti. El Chesterfield logró el tanto de la honra por mediación de Akwasi Asante a diez minutos del final.



Por su parte, el Newcastle protagonizó la gran sorpresa de la tercera ronda en la FA Cup al despedirse, en su propio estadio, ante el Cambridge, un rival de la English Football League One. Las 'urracas', con Kieran Trippier ya como titular, perdieron por un gol de Joe Ironside a los 56 minutos de partido.



Además, el vigente campeón de la FA Cup, el Leicester City, goleó al Watford para acceder a la cuarta ronda (4-1) con goles de Tielemans, Maddison, Barnes y Albrighton; y el Everton de Rafa Benítez necesitó la prórroga para imponerse al Hull City (2-3) gracias a un tanto milagroso de Andros Townsend en el minuto 99 de partido.