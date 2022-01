Fútbol.- Burkina Faso denuncia irregularidades en los test previos a la Copa África

YAUNDÉ, 8 (DPA/EP)



La selección de Burkina Faso ha denunciado irregularidades en los test previos a la Copa África 2022, que comienza este domingo en Camerún, tras los "cuatro o cinco" jugadores que han dado positivo por COVID-19, además del seleccionador Kamou Malo en unas controvertidas pruebas según la plantilla burkinesa.



Afirman que un equipo médico desconocido se presentó en su hotel para hacer los test al equipo y al cuerpo técnico, pero se negaron a realizarlos después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmase que las personas que se habían presentado en el hotel no fueron enviadas por los organizadores del torneo.



Cuando se presentó la delegación de la CAF, se obtuvieron cuatro pruebas positivas y una no fue concluyente, y Burkina Faso ahora exige que se tomen nuevas muestras. El capitán Bertrand Traoré dijo que es "un escándalo" que esto suceda a un día del debut contra Camerún, precisamente, la anfitriona del torneo.



"No podemos privarnos de jugadores 24 horas antes del partido. Las autoridades deben revisar la organización. No podemos aceptar esta decisión. Podemos rehacer las pruebas de nuestros jugadores positivos", añadió el futbolista del Aston Villa ante los medios.