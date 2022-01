Fútbol.- Ancelotti: "El penalti nos ha ayudado, pero el partido fue muy completo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió que el penalti de la primera penalti señalado sobre Casemiro les ha podido ayudar para ganar al Valencia (4-1), pero destacó que el partido de sus jugadores fue "muy completo", sobre todo de los atacantes.



"El penalti nos ha ayudado, pero el partido fue muy completo por nuestra parte. Hemos tenido algún problema al principio porque no teníamos buenas vigilancias defensivas y nos cogieron en las contras, pero después de 30 minutos hemos creado muchísimas oportunidades y hemos merecido ganar", analizó Ancelotti en rueda de prensa.



Preguntado por la palabra 'robo', que fue utilizada por la cuenta oficial del Valencia en Twitter para calificar la acción del penalti, el entrenador merengue no quiso polemizar. "No puedo contestar porque no he visto nada de la jugada. Esta situación desde lejos me parecía bastante clara pero no sé qué ha pasado. No sé qué decir, yo tengo que evaluar el partido, hemos jugado bien y hemos merecido ganar", añadió.



En relación a Vinicius y Benzema, el italiano dijo que no puede garantizar que jueguen siempre. "Pienso que tenemos que pensar partido a partido. Vinicius ha vuelto y ha vuelto bien. No ha destacado mucho en el regate pero estaba listo para marcar goles. Ha marcado goles de delantero de área y Karim es siempre lo mismo. Competir vamos a competir sea con Asensio, Rodrygo o quien sea. Lo han hecho muy bien".



"Inamovible no hay nadie porque cada partido es diferente. Hoy lo han hecho muy bien pero tengo que pensar también en otros jugadores. Tenemos la suerte de tener estos jugadores que destacan mucho", sentenció Ancelotti sobre el acompañante del tridente ofensivo junto a Vinicius y Benzema.



En otras cuestiones, Ancelotti dijo que "el Barcelona siempre va a ser un rival para el Real Madrid" independientemente de que esté a 17 puntos de los blancos. "No es que se llame 'Clásico' por nada. En teoría somos favoritos pero la práctica es el césped y es ahí donde vamos a empezar 0-0 y cada equipo tendrá su oportunidad", añadió sobre el duelo entre ambos del próximo miércoles en la Supercopa de España.



"Nosotros vamos a dar lo mejor que tenemos, se trata de una competición importante y la primera de la temporada. Todos quieren ganarla y ser favoritos o no, no importa", sentenció Ancelotti, que recordó que "todo el equipo está vacunado". "Ahora tenemos que evaluar la situación de Mariano y Gareth Bale. Carvajal está bien, empezará a entrenar el lunes y Jovic también ha sido negativo y podrá viajar", concluyó.