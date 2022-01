Etiopía.- Un bombardeo contra un centro de desplazados deja al menos 56 muertos y 30 heridos en Tigray

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Al menos 56 personas han muerto y una treintena se encuentran heridas, entre ellas mujeres y niños, por un ataque aéreo contra un campo de refugiados en la región etíope de Tigray, epicentro de la guerra que enfrenta desde noviembre de 2020 al Gobierno contra los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).



El bombardeo, ocurrido el viernes por la noche, ha alcanzado una escuela de la localidad de Dedebit reconvertida a centro de acogida de desplazados por la guerra, según han confirmado este sábado dos cooperantes humanitarios bajo condición de anonimato que no han proporcionado detalles sobre los responsables del bombardeo.



No obstante, el portavoz del TPLF, Getachew Reda, ha acusado del ataque al Ejército etíope, que habría efectuado el bombardeo con aviones no tripulados.



"La parte más triste de la historia es que las víctimas son personas desplazadas del oeste de Tigray por la campaña genocida del régimen", ha denunciado el portavoz en su cuenta de Twitter.



Según fuentes diplomáticas consultadas por la agencia Bloomberg, desde el pasado mes de octubre más de 140 personas han fallecido desde octubre en estos bombardeos.



Los ataques ocurren en un momento en que el Ejército etíope ha vuelto a ganar una inercia favorable con los rebeldes, ahora de nuevo concentrados en su estado natal de Tigray tras haber ocupado durante varios meses las regiones anexas de Amhara y Afar.