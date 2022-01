En el estado de Chávez las promesas se sienten con esperanza y escepticismo

Fotografía de la propaganda política del candidato a la gobernación del estado Barinas, Claudio Fermín, hoy, en Barinas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

Barinas (Venezuela), 7 ene (EFE).- Mayor iluminación en las calles, camiones repartiendo agua y reducción en las colas de las gasolineras...Esta es una versión mejorada de Barinas, cuna de Hugo Chávez, a dos días de la repetición de los comicios regionales, donde los ciudadanos ven entre la esperanza y el escepticismo unas mejoras que podrían ser un espejismo.

La repetición de las elecciones en la región llanera fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló los resultados del pasado 21 de noviembre, cuando el opositor Freddy Superlano ganó, por un estrecho margen, al entonces aspirante a la reelección, Argenis Chávez, hermano del hombre que presidió Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.

Tras la amenaza real de quedarse sin la Gobernación de Barinas, bastión chavista, el oficialismo centró su atención, durante la campaña para la repetición de los comicios, en mejorar en tiempo récord los servicios y atender las necesidades diarias y urgentes del electorado.

Y así, los barineses reconocen hoy que en el último mes han visto mejoras en algunas áreas, como en el suministro de combustible, pasando de esperar hasta dos días en una fila, a máximo dos horas, pero reconocen que, aunque en el resto de servicios públicos se han percibido algunos avances, no ha sido tan notable como en las colas para repostar.

El trabajador de seguridad José Arroyo, de 52 años, asegura que el alivio en la distribución y venta de gasolina en la entidad solo responde a intereses del Gobierno nacional para ganar los comicios.

"Ahora están metiendo la gasolina porque al Gobierno le interesa, pero espere que pase unos días o pierdan y volvemos a la misma situación, peor va a ser", indicó desde el centro de la capital de Barinas.

Por su parte, Cándida Peña, una comerciante de 65 años, confiesa que la distribución de agua potable ha mejorado solo en algunos sectores, pero en otros no llega "como debe ser".

Sin embargo, ella, contraria a Arroyo, mantiene la esperanza de que la mejora en el suministro de gasolina se mantenga en el tiempo.

"La gasolina ojalá continúe como lo están haciendo, porque en verdad nosotros sufrimos mucho por eso, porque muchas veces teníamos que trasnocharnos (amanecer), hacer cola, aguantar hambre, sed y necesidades para adquirir la gasolina", expresó a Efe.

Asimismo, Marino Rojas de 50 años afirmó que los servicios públicos se han mantenido igual, pero en el último mes solo ha hecho una o dos horas de fila para poder llenar el tanque de su motocicleta y antes podía tardar dos días.

"Nosotros los motorizados durábamos dos días para surtir en la cola. Ahora estamos surtiendo normal, el día de la placa (número de matrícula), duramos una hora, cuando no, ahí mismo llegamos y surtimos. En la tarde no se hace cola. Eso sí ha mejorado", explicó a Efe.

UNA CAMPAÑA VELADA

La campaña electoral terminó el jueves y los barineses siguieron su rutina este viernes, pero desde la entrada al estado se ven vallas y pendones con las caras de Jorge Arreaza, que promete ser la esperanza de la región, y el aspirante opositor Claudio Fermín, considerado un disidente del bloque antichavista mayoritario.

También se observan numerosos camiones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) transportando gasolina y otros identificados como "Guardia del Pueblo", que llevan agua a distintas comunidades.

Sin embargo, el gran ausente en las vallas publicitarias es el candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Sergio Garrido, quien es el sustituto de Freddy Superlano tras su inhabilitación.

TODO LISTO PARA LOS COMICIOS

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D'Amelio, cercana al chavismo, informó este viernes que se instaló el 100 % de las mesas de votación en Barinas.

"Se ha instalado el 100 % de las mesas electorales, de acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral para el próximo domingo 9 de enero", escribió en su cuenta de Twitter.

Y en la misma red social, el rector Roberto Picón, afín a la oposición, precisó que, de las mesas instaladas, tres fueron reemplazadas, aunque no detalló la razón del cambio ni los problemas detectados para tomar la decisión de proceder al reemplazo, un proceso que -aseguró- fue observado por ONG de contraloría acreditadas por el ente electoral.

Por otra parte, sostuvo que los resultados de estas elecciones "deberían darse a tiempo, sin demoras ni obstáculos", ya que "la capacidad de transmisión (de datos) ha aumentado considerablemente".

"Los resultados electorales deberían darse a tiempo sin demoras ni obstáculos. Insisto, ninguna máquina debería pasar a manual pues hay contingentes de máquinas en centros remotos", apostilló Picón.