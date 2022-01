El venezolano Tomás Rincón firma por el Sampdoria

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 8 ene (EFE).- El centrocampista venezolano Tomás Rincón se incorporó este sábado al Sampdoria en calidad de cedido procedente del Torino, informó el club genovés.

Rincón, de 33 años, dejó al Torino tras cuatro temporadas y media y firmó un contrato hasta el final de la presente campaña tras superar este viernes el pertinente reconocimiento médico.

El centrocampista venezolano, exjugador del Juventus, vuelve a vivir en Génova, donde ya militó de 2014 a 2017 en el Génova, histórico rival del Sampdoria.

"El Torino y Turín me dieron muchísimo a mi familia y a mí a nivel humano y profesional. Construimos un vínculo que durará mucho tiempo, conocido a gente que seguirá formando parte de nuestra vida. Turín y Piamonte me hicieron más rico, también a nivel de cultura de comer y tomar bien. Dejó al Toro muy agradecido y con la seguridad de haberlo siempre dado todo", escribió Rincón en una carta de despedida escrita en Instagram.

"Le deseo al Torino lo mejor de lo mejor, estoy orgulloso por haber jugado en un club conocido en todo el mundo por su historia", agregó.

"Ahora regreso a Génova, soy un hombre afortunado. La vida y el fútbol me regalan una experiencia que no todos pueden vivir", concluyó.