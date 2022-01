El Rincón de Fabi, el espacio cultural de intercambio de libros en Nicaragua

Una mujer coloca varios libros sobre una mesa durante un intercambio de libros hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 8 ene (EFE).- El Rincón de Fabi, una plataforma de promoción de la lectura para atraer a nuevos lectores en Nicaragua, celebró este sábado su primer intercambio de libros del año, porque, según su promotora, la periodista Fabiola Tercero, "el conocimiento debe fluir".

Se intercambiaron diferentes obras de literatura extranjera y nicaragüense, así como libros para niños, de contabilidad, de inglés, entre otros géneros, dijo a Efe Tercero.

La periodista, autora de la iniciativa cultural El Rincón de Fabi, explicó que esa plataforma de promoción de la lectura nació en 2017 con la intención de atraer nuevos lectores en la era digital y por ello implementan la dinámica de regalar libros mediante el trueque o rifa.

"El Rincón de Fabi nace ante la necesidad de que no hay espacios para los lectores (en Nicaragua), que no todo el mundo tiene acceso a los libros o, a veces, algunas personas tienen los libros y quedan en un estante llenándose de polvo, (y) el conocimiento debe fluir", apuntó.

Aseguró que esa iniciativa cultural ha tenido aceptaron y ha recibido, en calidad de donación, miles de libros, muchos de los cuales luego son intercambiados.

"Se necesitan este tipo de actividades porque somos un país pobre y se necesitan que los recursos educativos sean específicamente en la compresión, la reflexión y la argumentación, que es lo que falta en las escuelas públicas en este país, donde no hay una reflexión crítica de argumentar", puntualizó.

"Los niños de ahora leen por leer, pero necesitamos que los niños reflexionen", consideró.

En síntesis, el Rincón de Fabi promueve la lectura y vuelve accesible los libros de cualquier género para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlos sin preocuparse por el precio, de acuerdo con su promotora.

La metodología consiste en que los lectores pueden intercambiar libros, pero además, si pueden y quieren, donarlos y ella los distribuye gratuitamente.

El joven Noel Castellón, que acudió al intercambio de libros, observó que en Nicaragua "la expresión cultural no tiene muchos espacios de difusión ni de contacto con la población", por lo que destacó la iniciativa del Rincón de Fabi.

Nicaragua se encuentra por debajo del promedio de la región en Ciencias, Matemáticas y Lectura, según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Unesco, que urgió al país desarrollar un plan educativo.