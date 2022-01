El PP acusa a Sánchez de "volver a mentir" sobre la factura de la luz: "pagamos un 21% más"

28-12-2021 El líder del PP, Pablo Casado, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). La Cámara Baja acoge hoy el último pleno de 2022 en el que se abordan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, tras la votación del Senado a favor de incluir una enmienda. Las cuentas públicas serán definitivamente aprobadas hoy para su entrada en vigor el próximo 1 de enero. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRES)



El Partido Popular ha cargado este sábado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber "prometido algo" que no ha cumplido refiriéndose a las palabras del jefe del Ejecutivo que prometió que cuando acabara 2021 los españoles habrían pagado de luz lo mismo que en 2018.



"Si hay algo peor que mentir prometiendo algo, es volver a mentir diciendo que lo has cumplido", ha escrito el PP en su cuenta oficial de Twitter este sábado.



En este caso, la formación liderada por Pablo Casado, alude al titular de la portada de esté sábado del diario 'ABC' que recoge que la factura regulada de la luz fue en 2021 un 21% más cara que en 2018.



"Otra mentira consumada más de Sánchez. La factura de la luz no fue como la de 2018, pagamos un 21% más", añade el mensaje, enlazando un tuit del PSOE que recoge la cita textual de lo que dijo Sánchez este viernes en el Comité Federal del PSOE.



"Cumplimos con nuestros compromisos para que España crezca en economía, en empleo, en libertades, en derechos sociales y en justicia social", manifestó el presidente.