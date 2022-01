El juicio contra el expresidente peruano Humala comenzará el 21 de febrero

El expresidente peruano Ollanta Humala (i) y su esposa, Nadine Heredia (d), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Arias

Lima, 7 ene (EFE).- El juicio contra el expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 comenzará el 21 de febrero, según lo dispuso este viernes el tribunal a cargo del proceso.

Tanto Humala como Heredia, fundadores del Partido Nacionalista Peruano (PNP), están acusados por la Fiscalía de haber cometido presuntamente lavado de dinero al no declarar millonarias donaciones con las que financiaron las dos primeras campañas electorales del exmandatario.

En su acusación, el fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien ha llevado una investigación de siete años abierta inicialmente en 2015, ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años de prisión para Heredia.

De acuerdo a la tesis del fiscal, en 2006 el dinero vino presuntamente del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013) y en 2011 recibieron supuestamente tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente Lula Da Silva (2003-2010).

Durante el tiempo que duró la investigación, el exmandatario y su esposa pasaron casi diez meses en prisión provisional separados en distintas cárceles entre julio de 2017 y abril de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su puesta en libertad por considerarla una medida excesiva.

Una vez en libertad, Humala y Heredia tuvieron que afrontar el embargo de su vivienda y, con ello, la incautación de sus muebles como medida preventiva para asegurar el cobro de una indemnización a favor del Estado en caso de que fueran condenados a un juicio que estaba aún lejos de comenzar.

En las audiencias, para demostrar los cargos formulados, el fiscal Juárez deberá probar que los acusados tenían conocimiento de que los fondos supuestamente recibidos eran de origen ilícito, pues en el momento de los hechos no era delito falsear las cuentas de la campaña y solo se contemplaba como falta administrativa.

El juicio estará en manos del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, un tribunal presidido por la jueza Nayko Coronado e integrado también por los magistrados Raúl Caballero y Max Vengoa.

Además de Humala y Heredia, en el juicio también están acusadas otras once personas, entre ellas Ilán Heredia y Antonio Alarcón, el hermano y la madre, respectivamente, de la ex primera dama.

Otro de los acusados es el empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña de Humala en 2006, capturado en 2015 en la selva de Bolivia cuando se había fugado para evitar ser procesado por corrupción y espionaje a adversarios políticos dentro del gobierno de la región de Áncash.

Así, el expediente de Humala será el primero que llega a juicio en Perú del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de los últimos años en Latinoamérica, por los millonarios sobornos que la empresa brasileña confesó haber pagado en al menos una docena de países de la región.

En Perú, Odebrecht reconoció haber sobornado altos funcionarios entre 2005 y 2014 para obtener grandes contratos de obra pública, un periodo en el que además financió supuestamente de manera irregular las campañas electorales de numerosos líderes políticos como la derechista Keiko Fujimori.

Además de Humala, también están involucrados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), pendiente de que Estados Unidos autorice su extradición a Perú; Alan García (2006-2011), que se suicidó de un disparo en la cabeza en 2019 cuando iba a ser detenido; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien lleva cuatro años en arresto domiciliario.