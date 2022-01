El ente electoral entrega las credenciales a los nuevos alcaldes de Honduras

El magistrado presidente del CNE, Kelvin Aguirre, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 7 ene (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras entregó este viernes las credenciales a los alcaldes de las 18 cabeceras departamentales del país centroamericano, así como a sus vicealcaldes y regidores (concejales).

En un acto en un hotel de Tegucigalpa, la capital hondureña, el magistrado presidente del CNE, Kelvin Aguirre, entregó las credenciales a las nuevas autoridades de 296 de las 298 alcaldías municipales electas en los comicios generales del pasado 28 de noviembre.

En los municipios de Duyure, departamento sureño de Choluteca, y Wampusirpi, departamento oriental de Gracias a Dios, se repetirán las elecciones, en fecha no establecida, por irregularidades en los resultados.

"Como Consejo Nacional Electoral extendemos estas acreditaciones que acreditan la voluntad popular", dijo Aguirre previo a comenzar a entregar las credenciales.

Agregó que los alcaldes electos recibieron "respaldo" en las urnas, a las que acudieron masivamente los hondureños en noviembre para elegir además un presidente, tres designados (vicepresidentes), 128 diputados del Parlamento local y 20 del Centroamericano, con sus suplentes.

"Esa credencial que llevan es la voluntad de miles de ciudadanos de sus respectivos municipios y es la confianza que ha depositado el pueblo en ustedes para que dirijan los destinos de sus municipios de la mejor manera", subrayó Aguirre.

El Partido Nacional ganó 142 de las 298 alcaldías municipales, seguido del Liberal, con 90, Libertad y Refundación (Libre), con 50, Alianzas, con seis, y la Democracia Cristiana, con tres, según el CNE.

Otras cinco alcaldías municipales se las reparten los partidos Salvador de Honduras, Todos Somos Honduras, Alianza Patriótica Hondureña, Liberación Democrática de Honduras y candidaturas independientes.

Aguirre pidió a los alcaldes dirigir las alcaldías con "ética, valores" para que tengan "una buena administración y al final también el pueblo, en próximas elecciones, juzgue si hicieron una buena labor".

El nuevo alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, dijo que recibió con "alegría" su credencial como nuevo burgomaestre de la capital.

"Aquí no solo están los más de 222.224 mil capitalinos que confiaron en un mejor futuro, está mi compromiso con todos y todas de construir una ciudad de la que nos sintamos orgullosos. Gracias totales”, subrayó Aldana, del partido Libre, que lidera Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras.

Castro recibió a finales de diciembre la credencial como presidenta constitucional del país centroamericano, así como los vicepresidentes electos Salvador Nasralla, quien no asistió a la ceremonia; Doris Gutiérrez y Renato Pineda.

La ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, asumirá el poder el 27 de enero de 2022 y sucederá a Juan Orlando Hernández, quien concluirá su segundo mandato de cuatro años.