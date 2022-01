El abogado de Castillo niega reunión con la empresaria por sospechosa licitación

El presidente de Perú, Pedro Castillo, en una fotografía de archivo. EFE/ Martín Alipaz

Lima, 7 ene (EFE).- El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, insistió este viernes en que el presidente de Perú no se reunió fuera del Palacio de Gobierno de Lima y sin registro oficial con la empresaria Karelim López, representante de un consorcio sospechoso de ganar irregularmente la licitación para construir un puente.

En una conferencia de prensa con medios nacionales, el letrado trató de desmentir un reportaje periodístico emitido el pasado 28 de noviembre por el programa televisivo Cuarto Poder, que mostraba las distintas visitas que llegaban a la vivienda utilizada por Castillo como su búnker de campaña durante las elecciones.

Además de captar la llegada del presidente en varias ocasiones a este inmueble, en una de ellas con gorra en lugar de su sombrero de campesino de su natal provincia de Chota, en la norteña región de Cajamarca, también se vio llegar a López, que presuntamente fue atendida por el sobrino del mandatario.

Ayudado de las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, el abogado enfatizó que el video del reportaje está "adulterado" y que Castillo nunca llegó a coincidir dentro del inmueble con López, que según su versión solo visitó la casa el 19 de noviembre de 2021, cuando el jefe de Estado ya se había marchado del lugar.

Pachas recalcó que López apenas permaneció unos 25 minutos en el lugar, al que había acudido para "dejar unos documentos", pero se marchó sin mostrar esos documentos ni tampoco dejarlos, según el mismo abogado.

NO REVELA INTERLOCUTORES

Sin embargo, el letrado no dio mayores detalles ni ofreció fotogramas del 7 de noviembre, día en el que las cámaras ocultas al otro lado de la calle captaron a Castillo llegar a esta casa de noche y con gorra para supuestamente mantener una serie de reuniones.

La defensa legal del presidente negó enfáticamente que ese día haya habido algún encuentro en el inmueble de Breña con López y reiteró que solo apareció en el lugar el 19 de noviembre, pero nuevamente se negó a ofrecer una lista con las personas que se reunieron con Castillo en ese lugar.

Días después de estas visitas, el consorcio Puente Tarata III representado por López ganó la licitación de un contrato de 232,5 millones de soles (57,6 millones de dólares) gracias a una oferta 27 céntimos de sol (0,06 dólares), más baja que la siguiente mejor calificada.

La oferta de este consorcio resultó la ganadora pese al voto disconforme del presidente del comité encargado de la licitación ya que la empresa incumplía uno de los requisitos, que era acreditar un historial de obras de similar magnitud.

TAMBIÉN VISITÓ PALACIO

No obstante, López también registra visitas al Palacio de Gobierno e incluso ayudó presuntamente a organizar la fiesta de cumpleaños de la hija del jefe de Estado, según una información del canal Willax.

El caso de la licitación del puente Tarata es uno de los tres episodios que llevaron esta semana a la fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, a abrir dos investigaciones contra el presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencia, patrocinio ilegal y colusión.

No obstante, las diligencias están suspendidas hasta el fin del mandato de Castillo, ya que Ávalos entiende que la inmunidad de la que goza el jefe de Estado le impide efectuar mayores indagaciones.

El expediente abierto también abarca la licitación de una adquisición biodiésel para la petrolera estatal Petroperú después de que Castillo se reuniera con el gerente general de la compañía y con el empresario ganador del concurso, y también presuntas presiones para ascender irregularmente a militares de su círculo cercano.