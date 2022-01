Cuba dona a Siria cargamento de su vacuna anticovid

La Habana, 7 Ene 2022 (AFP) - El gobierno de Cuba envió el viernes a Siria un cargamento de sus vacunas contra el covid-19 a manera de donativo, informaron autoridades de ambos países."Agradecimiento, reconocimiento y gratitud, en nombre de la República Árabe Siria por su amable iniciativa de enviar las vacunas anticoronavirus en forma de donaciones a nuestro país", dijo el embajador de Siria en Cuba, Idris Mayya, según una traductora de su intervención en árabe.Durante la ceremonia, en el aeropuerto internacional de La Habana, no se informó la cifra de dosis donadas.El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), la empresa que produce la vacuna Abdala, informó en un tuit la donación de 120.000 dosis. "Hoy @CIGBCuba @BioCubaFarma envía un donativo de 120000 dosis de nuestra vacuna #Abdala a la hermana nación de #Siria", indicó.Los paquetes del cargamento estaban también etiquetados con la marcas de las vacunas Soberana 02 y Soberana plus.Teresita González, ministra interina del Ministerio de Comercio Exterior se refirió a la "injusta y desigual" distribución de vacunas durante la pandemia del covid-19, que dijo, ha "provocado una gran incertidumbre" en el mundo. "Cuba y Siria son pueblos agredidos y acosados por el imperialismo, pero que no ceden en la defensa de su soberanía y su derecho a existir como naciones libres e independientes", señaló González.La isla cuenta con tres vacunas de desarrollo y producción propia: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, cuyo esquema de vacunación es de tres dosis. Pese a que ninguna de sus vacunas cuenta con el reconocimiento de la OMS, Cuba ha inmunizado al 86,7% de sus 11,2 millones de habitantes, mientras que más de dos millones cuentan con la cuarta aplicación de refuerzo.El país, que registró su momento más crítico entre julio y septiembre de 2021, logró controlar la propagación del virus, con 972.513 contagios y 8.325 fallecimientos desde que se presentaron los primeros casos en marzo de 2020.Además, ha enviado sus inmunizantes anticovid a Nicaragua y Venezuela. Con este último país firmó un contrato para suministrar 12 millones de dosis de Abdala. En septiembre también acordó la venta de 10 millones de dosis de la misma vacuna a Vietnam, mientras que Irán produce Soberana 02 con la fórmula cubana.A finales de diciembre México autorizó el uso de emergencia de Abdala.lp/rd/gm -------------------------------------------------------------