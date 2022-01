Costa Rica proyecta la mayor cifra de contagios de covid-19 debido a ómicron

Una mujer se lava las manos antes de ingresar a un centro médico en San José, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 8 ene (EFE).- Las autoridades de Costa Rica informaron este sábado que para la próxima semana se proyecta que la cantidad diaria de casos nuevos de covid-19 superará los 5.000 debido a la variante ómicron, una cifra no vista en lo que va de la pandemia y que obliga a tener listo un plan de atención de pacientes.

“Debido a la enorme capacidad de producir nuevos contagios, el número de personas que podrían requerir de hospitalización ya sea en camas de salón, en cuidados intensivos o morir, puede ser considerablemente alta ante un gran número de personas afectadas”, dijo en rueda de prensa el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya.

Con el crecimiento exponencial de contagios de la cuarta ola en las últimas dos semanas, Macaya dijo que la proyección es que para la próxima semana el número de casos nuevos diarios supere los 5.000, algo que no se había observado antes, pues el máximo había sido de poco más de 3.000 diarios.

Las autoridades confirmaron este sábado que ómicron, detectada en Costa Rica el 19 de diciembre, ha desplazado ya a delta como la variante predominante en el país.

La tasa de contagio llegó a 2.12 al 1 de enero, lo que quiere decir que 100 personas enfermas contagian a 212, la tasa más alta que se ha registrado hasta ahora.

Macaya anunció que la institución tiene listo un plan de atención de pacientes previendo un aumento de los enfermos graves, que por el momento no ha ocurrido.

Esta estrategia permite una ampliación de los servicios de atención y de la capacidad de camas de acuerdo con lo que se necesita.

La CCSS cuenta con una capacidad óptima de 271 camas de cuidados intensivos y 948 camas de salón para la atención de la covid-19.

El viernes habían 180 personas internadas en centros médicos debido a la covid-19, de las que 51 estaban en unidades de cuidados intensivos, según la información oficial.

El Ministerio de Salud reportó el viernes 3.153 casos nuevos y dos fallecidos, pero sin que de momento se perciba un incremento fuerte en las hospitalizaciones.

Las autoridades atribuyen la baja cantidad de hospitalizados al avance de la vacunación que, con información actualizada al 3 de enero, cubre con primera dosis al 92,5 % de la población meta (personas mayores de 12 años) y con segunda dosis al 83 %.

En cuanto a terceras dosis la cobertura alcanza el 8,9 % y solo se está colocando al personal de primera respuesta y a las personas mayores de 58 años.

Sin embargo, las autoridades han advertido que entre mayor cantidad de contagios es más probable que los servicios de salud sufran presión.

En lo que va de la pandemia Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes acumula 584.547 contagios y 7.372 fallecidos.