Coronavirus.- El expresidente de Bolivia critica la gestión sanitaria de Arce tras registrarse la variante ómicron

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, ha criticado la gestión sanitaria del actual presidente del país, Luis Arce, debido al aumento de los contagios de coronavirus, su falta de transparencia en el proceso de vacunación y el reciente registro de la variante ómicron en el país.



"El negacionismo masista sobre la ómicrón debilitó la lucha contra la COVID-19. Su ineficiencia, contradicciones y poca transparencia sobre las vacunas, generan más desgracias para los bolivianos. De nuevo Arce carga su propia responsabilidad sobre las espaldas de la ciudadanía", ha dicho en su perfil oficial de Twitter.



Arce ha decidido suspender este mismo viernes las celebraciones por el Día del Estado Plurinacional: "En muestra de absoluta madurez y compromiso con la salud del pueblo boliviano (...) quedan suspendidos los actos", ha señalado en relación con los actos previstos para el próximo 22 de enero.



El anuncio ha tenido lugar desde la Casa Grande del Pueblo junto al expresidente Evo Morales y varios dirigentes sindicales. Arce ha matizado que la cuarta ola de contagios ha golpeado Bolivia y que el país está registrado máximos históricos de casos diarios, lo que obliga al Gobierno a mantener las restricciones, especialmente en relación con reuniones y concentraciones masivas.



Con respecto a la nueva cepa de COVID-19, el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha confirmado que el 40 por ciento de las muestras analizadas han dado positivo en la variante ómicron de coronavirus.



El resultado del estudio se supo el 2 de enero, por lo que a partir de esa fecha ya circulaba esta cepa en las ciudades de La Paz, la capital, y el Alto (oeste), de donde fueron extraídas las muestras. El presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE) de la UMSA, Róger Carvajal, ha confirmado que los análisis se empezaron a realizar en el mes de diciembre.



Pese a ello, el ministro de Salud, Jeyson Auza, ha señalado este viernes que se tenga precaución, ya que los resultados no son oficiales, sino "preliminares", tal y como recoge el diario 'El Deber'.



"Hasta que no tengamos el reporte oficial de un laboratorio reconocido como de secuenciación genómica, y el único en el país es el Inlasa --Instituto Nacional de Laboratorios de Salud--, no podemos dar la versión oficial", ha señalado el titular de la cartera de Sanidad, según recoge un comunicado del Ministerio de Salud.



RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN



Las autoridades del departamento de Santa Cruz, en Bolivia, ha ampliado este viernes la restricción de circulación para vehículos y personas, que finalmente será entre las 21.00 y las 5.00 horas (hora local) hasta el 17 de enero debido al aumento de los contagios de coronavirus que registra el conjunto del país, según recoge el diario 'El Deber'.



Las autoridades, que han extendido una hora más las restricciones de lo dispuesto por el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), han descartado aplicar un confinamiento estricto, si bien tan solo los vehículos policiales, militares, ambulancias y particulares con pacientes con coronavirus podrán circular por las calles en dicho horario.



El COED también ha prohibido la realización de "eventos de aglomeraciones" como puedan ser actividades deportivas, espectáculos musicales o fiestas, entre otros, así como de ferias y mercados ambulantes, recoge el diario 'La Razón'.



Este organismo también ha propuesto aplicar una reducción del aforo, al 50 por ciento, para los servicios de transporte. Los comercios y supermercados también deberán adaptarse al toque de queda y cerrar a las 20.00 horas.



Las autoridades sanitarias han informado de que en las últimas 24 horas se han administrado 146.827 dosis y ya son 10,4 millones de personas las que han recibido al menos un pinchazo de la vacuna contra la COVID-19.