Colombia.- Víctor Escobar se convierte en el primer ciudadano no terminal en recibir la eutanasia en Colombia

08-01-2022



Víctor Escobar, que sufrió un accidente a los 24 años y fue aplastado por su propio vehículo de carga mientras trabajaba, se ha convertido este viernes en el primer ciudadano no terminal en recibir la eutanasia en Colombia.



"Gracias a cada una de las personas que, de una otra forma, hicieron factible que mi lucha llegara a buen fin y a buenos términos para que me aprobaran una muerte digna", ha dicho el paciente, Víctor Escobar, en un vídeo.



El Tribunal Superior de la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, le negó la eutanasia por un error administrativo en un proceso de tutela, aunque, posteriormente, un juzgado civil le permitió formar un comité para ayudarle a completar el procedimiento.



"Para Víctor es un logro histórico, es un logro a la libertad y a la decisión de los pacientes como él a decidir morir dignamente", dijo al diario 'El Espectador' su abogado, Luis Giraldo, al conocer la decisión el pasado 17 de diciembre, tras varios años luchando por conseguirlo.



"En pocas horas tu cuerpo dejará de sentir dolor. Serás un referente (...) Lo que tú has vivido lo viven muchos a diario que no pueden aceptar su condición ni su realidad y prefieren vivir en el dolor de ser señalados en una sociedad que aún le falta por madurar", ha dicho su abogado este viernes frente a la familia, tal y como recoge el periódico 'El Tiempo'.



Víctor Escobar sufría de numerosas enfermedades que le impedían tener una vida plena, entre las que se encuentran una artrosis severa, movilidad reducida, una hemiplejía izquierda, diabetes o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, según recoge la cadena colombiana Caracol Radio.



Escobar, padre de cuatro hijos, vivió durante años las consecuencias del accidente --fue aplastado por su propio camión de carga--, que le hizo desarrollar varias enfermedades y pasar por múltiples tratamientos y tres cirugías de columna, según relatan los medios locales.



El alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, quien también es médico, ha dicho este viernes que "es muy difícil emitir algún concepto (opinión) frente a este caso y que, pese a ello, como médico considera que "cuidar la vida es algo esencial", según recoge el diario 'El Tiempo'.