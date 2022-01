Bulls, Lakers y Sixers siguen lanzados y los Nets no levantan cabeza

Brooklyn (Estados Unidos) EFE/EPA/JASON SZENES

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- Los Chicago Bulls sumaron su novena victoria seguida y Los Angeles Lakers consiguieron su cuarto triunfo seguido en una jornada de la NBA en la que los Milwaukee Bucks se impusieron a unos Brooklyn Nets que no levantan cabeza.

Además, los Philadelphia 76ers y los Dallas Mavericks -sin Luka Doncic- confirmaron su buen momento mientras que los Utah Jazz cayeron ante los Toronto Raptors de un Fred VanVleet en racha.

NETS 109 - BUCKS 121

Los Milwaukee Bucks ganaron con autoridad en la cancha de unos Brooklyn Nets muy perdidos y que han caído en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Los Nets llegaron a perder por 24 puntos en este encuentro y nunca estuvieron por delante en el marcador.

Giannis Antetokounmpo lideró a los actuales campeones de la NBA (31 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) mientras que Kevin Durant (29 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) fue el más destacado de unos Nets cada vez más alejados del liderato del Este.

BULLS 130 - WIZARDS 122

Totalmente consolidados como el equipo más en forma de toda la NBA, los Chicago Bulls sumaron su novena victoria seguida con un triunfo claro y muy coral ante los Washington Wizards.

Zach LaVine (27 puntos) y Nikola Vucevic (16 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias) lideraron el grupo de seis jugadores de los Bulls por encima de los 15 puntos en tanto que Bradley Beal fue el más destacado de los de Washington (26 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias).

El brasileño Raul Neto sumó 3 rebotes y 4 asistencias en 12 minutos con los Wizards.

LAKERS 134 - HAWKS 118

En una de sus actuaciones más convincentes de lo que va de temporada, Los Angeles Lakers fulminaron a los Atlanta Hawks de la mano de Malik Monk (29 puntos con 7 triples) y LeBron James (17 puntos en el último cuarto para un total de 32 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias).

El quinteto bajo de los Lakers con LeBron de pívot desarmó al contraataque a unos Hawks que tuvieron como líder a Trae Young (25 puntos, 9 rebotes y 14 asistencias)

SIXERS 119 - SPURS 100

Seis triunfos seguidos llevan unos Philadelphia 76ers que ya dan miedo en la Conferencia Este y que, una noche más, se dejaron guiar por un excelente Joel Embiid (31 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias).

En los Spurs, que no se pudieron reponer de un primer cuarto muy desigual (39-19), destacó Dejounte Murray (27 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias).

ROCKETS 106 - MAVERICKS 130

Los Dallas Mavericks no pudieron contar con Luka Doncic por problemas en el tobillo pero sacaron adelante el enfrentamiento entre equipos de Texas al tumbar de manera contundente a unos Houston Rockets sin capacidad de respuesta.

Los Mavericks sumaron así su quinta victoria seguida gracias a Tim Hardaway Jr. (19 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias) al frente de un sexteto de jugadores que anotó al menos 10 puntos, en tanto que en los Rockets el máximo anotador fue Christian Wood (20 puntos y 3 rebotes).

NUGGETS 121 - KINGS 111

Nikola Jokic (33 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias) llevó a los Denver Nuggets a una victoria sin excesivos problemas sobre los Sacramento Kings.

El argentino Facundo Campazzo sumó 6 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, un tapón y un robo en 25 minutos para los Nuggets mientras que De'Aaron Fox encabezó a los Kings con 30 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

RAPTORS 122 - JAZZ 108

Fred VanVleet consiguió el primer triple-doble de su carrera (37 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y los Toronto Raptors encadenaron su quinta victoria seguida ante los temibles Utah Jazz.

Los visitantes, que llegaron a ganar por 17 puntos en el segundo cuarto, se dejaron remontar al final pese a los 29 puntos de Eric Paschall.

THUNDER 105 - WOLVES 135

Los Minnesota Timberwolves ganaron por segunda vez en tres días a los Oklahoma City Thunder apoyándose en su trío estelar: D'Angelo Russell (27 puntos y 12 asistencias), Anthony Edwards (24 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) y el estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns (19 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias).

Luguentz Dort (18 puntos) fue el máximo anotador de unos pobres Thunder que fueron perdiendo de 41 puntos en el último parcial.

BLAZERS 101 - CAVALIERS 114

Darius Garland (26 puntos y 6 asistencias) tomó las riendas de los Cleveland Cavaliers en su victoria a domicilio en cancha de los Portland Trail Blazers.

Norman Powell (19 puntos y 5 rebotes) fue el líder de unos Blazers en los que Damian Lillard sigue de baja por lesión.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (26-10)

2.- Brooklyn Nets (24-13)

3.- Milwaukee Bucks (26-15)

4.- Miami Heat (24-15)

5.- Philadelphia 76ers (22-16)

6.- Cleveland Cavaliers (22-17)

7.- Toronto Raptors (19-17)

8.- Charlotte Hornets (20-19)

9.- Washington Wizards (19-20)

10.- New York Knicks (19-20)

11.- Boston Celtics (18-21)

12.- Atlanta Hawks (17-21)

13.- Indiana Pacers (14-25)

14.- Detroit Pistons (7-30)

15.- Orlando Magic (7-32)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (30-8)

2.- Golden State Warriors (29-9)

3.- Utah Jazz (28-11)

4.- Memphis Grizzlies (26-14)

5.- Dallas Mavericks (21-18)

6.- Los Angeles Lakers (21-19)

7.- Denver Nuggets (19-18)

8.- Los Angeles Clippers (19-20)

9.- Minnesota Timberwolves (19-20)

10.- San Antonio Spurs (15-23)

11.- Sacramento Kings (16-25)

12.- Portland Trail Blazers (14-24)

13.- New Orleans Pelicans (14-25)

14.- Oklahoma City Thunder (13-25)

15.- Houston Rockets (11-29).