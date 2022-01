Antonio David Flores promociona su canal de Youtube para aclarar las polémicas

08-01-2022 ANTONIO DAVID FLORES. MADRID, 8 (CHANCE) Poco le ha durado el 'secreto' de su paradero a Antonio David Flores y es que tampoco era muy difícil saber dónde se encontraba si cuando no está en Málaga, está en Madrid con sus abogados, con los que pasa casi todo su tiempo preparando las estrategias jurídicas necesarias para todos los procedimientos judiciales que tiene abiertos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Poco le ha durado el 'secreto' de su paradero a Antonio David Flores y es que tampoco era muy difícil saber dónde se encontraba si cuando no está en Málaga, está en Madrid con sus abogados, con los que pasa casi todo su tiempo preparando las estrategias jurídicas necesarias para todos los procedimientos judiciales que tiene abiertos.



Este viernes Rocío Flores acudía a 'El programa de Ana Rosa' y evitaba contestar acerca de dónde había pasado los Reyes su padre, pero a la salida la joven se reunió con él y con el abogado en común para comer en un restaurante. Tras una charla de lo más entretenida, los dos salían del local y ¡atención! porque aunque no juraba y perjuraba que no iba a hablar más para la prensa, el que fuera colaborador de televisión nos ha desvelado sus deseos para este año.



Como no podía ser de otra manera, Antonio David Flores aprovechaba las cámaras para hacer promoción de su canal de Youtube: "Mis deseos para este nuevo año los voy a contar vale, llegar a los 200 mil subscriptores en mi canal de Youtube y darle gracias a todas aquellas visualizaciones que son ya casi 6 millones de visualizaciones y estoy muy contento con mi canal de Youtube".



Cumpliendo su palabra de no hacer declaraciones a la prensa, Antonio David le dice al reportero: "no te mates que no voy a contestar ninguna pregunta, no te preocupes". Y es que hace ya unas semanas el padre de Rocío Flores aseguró ante las cámaras que no hablaría más.



Por otra parte, Rocío Flores también se ha mantenido en silencio al ser preguntada por su madre y asegura que: "Ya os he dicho todo, ya no sé que más decir". La joven está cansada de decir siempre lo mismo y lo cierto es que, aunque en sus declaraciones asegura que espera que su madre se reconcilie con ella, la relación sigue estando muerta.