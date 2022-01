AMP2.- Colombia.- Trece agentes heridos en un atentado con bomba contra un camión de la Policía de Cali

El ELN ha reivindicado el ataque en respuesta a la muerte de su dirigente 'Fabián'



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Un total de trece agentes de la Policía han resultado heridos, tres de ellos de gravedad, por la explosión de una bomba al paso de un camión policial en la ciudad colombiana de Cali, en el centro este del país, según ha confirmado el presidente, Iván Duque. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reivindicado el atentado.



Según las primeras investigaciones la bomba habría estallado por control remoto al paso del vehículo en torno a las 22.00 del viernes contra integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios en el sector de Puerto Rellena. En el vehículo se desplazaban 15 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.



El propio Duque ha publicado en Twitter un mensaje señalando a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable de este atentado y relacionándola con las protestas del año pasado y las elecciones presidenciales del 29 de mayo.



"El grupo terrorista ELN se adjudica el atentado en la ciudad de Cali contra la Policía y se adjudica la violencia desatada meses atrás buscando bloquear el desarrollo de toda una nación", ha publicado Duque en Twitter en referencia al paro nacional y las protestas sociales ocurridas entre abril y noviembre del año pasado.



"Es claro su interés de incidir en el proceso electoral de este año con el apoyo de dictaduras socialistas y comunistas. Colombia no se doblega ni se doblegará jamás ante el terrorismo y nuestro gobierno jamás premiará a terroristas", ha añadido.



Por último, Duque ha advertido de que "actuaremos con toda la contundencia como lo hemos hecho con alias 'Uriel', alias 'Fabian' y contra todos los cabecillas de ese grupo, entre ellos los extraditados por narcotráfico a los Estados Unidos".



En un mensaje anterior, Duque ha explicado que ha ordenado al director de la Policía, el General Jorge Luis Vargas Valencia, desplazarse a Cali "de inmediato" para "liderar el operativo que permita dar con los criminales que atentaron contra nuestros efectivos del Esmad". "Quedan notificados: serán capturados y judicializados", ha avisado.



El comunicado del ELN explica que este ataque es en respuesta por la muerte de alias 'Fabián', cabecilla de la guerrilla muerto recientemente en una operación militar. "Como lo dijimos en el Comunicado a raíz del asesinato de nuestro Comandante Fabián; el uso desproporcionado de la fuerza por parte del régimen, legítima de nuestra parte una respuesta contundente", ha indicado el grupo armado.



El texto "recomienda" a la población que reside en el sector del ataque que "no permita la instalación de puestos o bases militares cerca de sus residencias". "A los oficiales de las fuerzas gubernamentales (recomendamos) mantener a sus familias fuera de las guarniciones", han advertido.



RECOMPENSA



En un primer momento se ha anunciado una recompensa de 70 millones de pesos (unos 15.000 euros) para quienes aporten información que permita aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque, pero poco después se ha elevado la recompensa a 1.000 millones de pesos (unos 217.000 euros) por el paradero de 'El Rolo' y 350 millones de pesos a quien dé información sobre los autores materiales.



El ministro de Defensa, Diego Molano, ha señalado por este atentado a alias 'El Rolo', cabecilla del Frente de Guerra Urbano del ELN, por lo que se ha abierto "capsula investigativa antiterrorista".



"Es claro que si a alguien le quedaba duda que el terrorismo estaba detrás de buena parte de las acciones violentas durante los bloqueos y el vandalismo en Cali y Valle del Cauca el año pasado, el comunicado del ELN es la prueba reina de que ellos están detrás de esos bloqueos y de este atentado terrorista", ha señalado Molano.



El ministro ha señalado que el Comando Central del ELN (COCE) que firma el comunicado está ubicado en territorio venezolano. "Es clara la responsabilidad que tiene el ELN, que con su Comando Central ubicado en Venezuela, planea y desarrolla acciones terroristas como este y que las ejecuta a través del Frente de Guerra Urbano", ha acusado.



Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, ha explicado que ya se están realizando allanamientos en inmuebles y las investigaciones pertinentes a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).



Además, el Ejército se ha desplegado en los accesos a la ciudad. "Ya hay un apoyo de la tercera brigada del Ejército sobre la ciudad de Santiago de Cali con grupos antiexplosivos en las principales entradas para darle tranquilidad a la comunidad (...). No vamos a permitir que en la ciudad de Santiago de Cali se adelanten acciones terroristas de ninguna índole", ha advertido.