AMP.- Ucrania.- Biden podría proponer a Rusia una reducción simultánea de tropas en el este de Europa

Tanto la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Emily Horne, como el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, niegan la reducción de tropas en el este de Europa



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está contemplando la posibilidad de ofrecer a Rusia una reducción simultánea de tropas en el este de Europa como primer paso para poner fin a la crisis de Ucrania, según fuentes de la Administración estadounidense a la cadena NBC.



Las conversaciones de la semana que viene podrían incluso abordar el alcance de los tradicionales ejercicios militares de ambos bloques en la región, el número de militares estadounidenses desplegados en los estados bálticos y Polonia, así como posibles avisos previos de desplazamientos.



El diálogo entre ambas potencias comenzará el próximo lunes, 10 de enero, y seguirá con el encuentro del consejo Rusia-OTAN el miércoles en Bruselas. Con vistas a ambas reuniones, "la Administración estadounidense está recopilando una lista de opciones sobre posibles cambios en las posiciones de fuerza en Europa".



Si Rusia se muestra receptiva a una posible reducción de tropas, Estados Unidos estará listo para discutir "aspectos específicos", de acuerdo con las fuentes de la NBC.



No obstante, Estados Unidos avisará al Kremlin de que no se conformará si Rusia se limita a suspender la acumulación de sus fuerzas en la frontera con Ucrania o incluso a retrasar sus posiciones, avanzan las mismas fuentes.



De las más de 70.000 tropas estadounidenses estacionadas en Europa, aproximadamente 6.000 fuerzas estadounidenses están desplegadas en Europa del Este en su mayoría de forma rotatoria, incluidas unas 4.000 en Polonia. Otros países de la OTAN también tienen miles de tropas en despliegues rotativos en la región para reforzar el flanco este de la alianza.



LA ADMINISTRACIÓN LO NIEGA



Sin embargo, la Administración de Biden ha rechazado estas informaciones, publicadas por la cadena estadounidense NBC News, y ha resaltado que no se contempla reducir el despliegue de tropas y ejercicios militares en Europa del Este, aunque no ha lanzado un comunicado oficial.



Lo ha confirmado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, en su cuenta de Twitter:"No es exacto que la Administración esté desarrollando opciones para retirar las fuerzas estadounidenses en Europa del Este en preparación para las discusiones con Rusia la próxima semana".



Además, ha explicado que, en el caso de que Rusia invadiera Ucrania, Estados Unidos "ha sido clara con Rusia tanto en público como en privado" y reforzaría sus tropas en el flanco oriental, tal y como reconoció ante la OTAN, con quien tienen "una obligación sagrada como aliados".



Horne ha publicado el mismo mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "No es exacto (...) Lo cual le dijimos también a la NBC mientras informaban sobre esta historia", añadiendo, además, que Estados Unidos "está fuertemente unida a los aliados de la OTAN" en esta crisis.