Albania.- Manifestantes irrumpen en la sede del principal partido de oposición de Albania

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Un grupo de simpatizantes de Sari Berisha, expresidente del principal partido de oposición de Albania, el Partido Democrático, ha irrumpido en la sede de la formación en la capital del país, Tirana, para exigir la expulsión de su actual dirigente, Lulzim Basha, inmerso ahora en una lucha de poder contra el que también fuera ex primer ministro del país por el control del partido.



Las dos facciones llevan enfrentadas desde septiembre del año pasado, después de que Berisha fuera expulsado del grupo parlamentario del partido tras recibir sanciones por parte de Estados Unidos, que le acusa de corrupción.



Berisha replicó a su expulsión convocando a una asamblea general del partido, su máximo órgano ejecutivo, a una votación en la que recibió el respaldo de la mayoría de sus integrantes, que exigieron la expulsión de Basha y la restitución del ex primer ministro.



El portal de noticias Koha ha informado de que algunos de los manifestantes han estado a punto de alcanzar la primera planta, donde se encuentran las oficinas de Basha, pero la Policía ha conseguido contener a la multitud con cañones de agua.



La facción de Basha ha condenado sin paliativos un asalto "sin precedentes" cometido por "mercenarios" en un asalto completamente "antidemocrático".



Berisha, que ha encabezado la marcha, ha dado por terminada la protesta para no exacerbar la violencia, pero ha avisado que no cejará en su empeño para hacerse cargo del partido.



La Embajada de Estados Unidos ha pedido a los organizadores de la protesta que abandonen inmediatamente el lugar y avisado de que quienes intenten ejercer la violencia serán perseguidos judicialmente por las autoridades, según un comunicado emitido por la máxima responsable de la misión diplomática, Yuri Kim, en su cuenta de Twitter.



También la Unión Europea ha condenado los incidentes. "El camino de Albania hacia la integración de la UE necesita una oposición sólida que contribuya a la agenda de reformas del país y responda a las aspiraciones del pueblo albanés", según un comunicado recogido por el mismo medio.