134-118: Malik Monk y LeBron James dan a los Lakers su cuarto triunfo seguido

LeBron James (d), Malik Monk (c) y Avery Bradley (i) de Los Angeles Lakers, en una fotografía de archivo. EFE/Phillip Kim

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Malik Monk, con 7 triples, y LeBron James, con 17 puntos en el último cuarto, fulminaron este viernes a los Atlanta Hawks (134-118) y permitieron a Los Angeles Lakers sumar su cuarta victoria consecutiva para seguir escalando posiciones en el Oeste.

Monk (29 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) y James (32 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) fueron solo la punta de una noche muy coral de los Lakers en la que también destacaron Avery Bradley (21 puntos y 6 rebotes), Talen Horton-Tucker (21 puntos y 5 asistencias), Carmelo Anthony (17 puntos y 7 rebotes) y Russell Westbrook (9 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias).

Entregados en los últimos partidos a la fe del "small ball" sin Anthony Davis, los Lakers con LeBron de pívot corrieron de maravilla al contraataque (28 puntos tras las 15 pérdidas los Hawks), solo perdieron 8 balones y tiraron bastante bien (49,5 % en tiros de campo y 41,5 % en triples).

Los Atlanta Hawks, lastrados por sus pérdidas y su flojo acierto en los triples (36,1 %) y los libres (70,4 %), contaron como principales referentes con Trae Young (25 puntos, 9 rebotes y 14 asistencias) y John Collins (21 puntos y 8 rebotes)

MANK COMIENZA LA FIESTA...

Avery Bradley supo antes del partido que los Lakers garantizarán su contrato hasta final de temporada y lo celebró con dos triples nada más empezar el encuentro.

Los Hawks comenzaron con dudas y escasa actitud mientras que los Lakers salieron a morder con varios contraataques de Malik Monk para distanciarse muy pronto (18-6 a falta de 7.15).

Sin embargo, el rey del primer cuarto fue Bradley, arrollador con 13 puntos (5 de 6 en tiros) ante una defensa de los Hakws excesivamente contemplativa (34-28).

Pero en defensa seguían siendo una ruina y los angelinos, muy dinámicos y dispuestos a salir en estampida al contraataque en cualquier ocasión, abrieron una notable ventaja con 5 puntos seguidos de un excelente Monk (47-34 con 7.59 para el descanso).

Malik Monk y Avery Bradley seguían metiendo triples, Russell Westbrook por fin encontraba la ruta al aro, y reservas como Austin Reaves y Dwight Howard se unían a la fiesta sin desentonar.

Los de púrpura y oro llegaron a ganar de 19, pero un Trae Young muy revoltoso y un Kevin Huerter preciso desde el triple (4 de 5) metieron de nuevo a los Hawks en el partido (64-61).

Pese a su contundente y meritoria reacción, los Hawks no pudieron empañar la excepcional primera parte de un Monk tocado por los dioses (21 puntos con 8 de 9 en tiros y 5 de 6 en triples).

La apuesta de los Lakers por el quinteto bajo se reflejó con claridad en las estadísticas: tiraron con bastante efectividad (50 % en tiros de campo) pero perdieron el rebote (22 frente a 28).

... Y LEBRON LA REMATA

El paso por el vestuario no le afectó para nada a Monk, que metió otros dos triples para un parcial de 9-0 en menos de dos minutos (73-61 con 10.12 por jugarse).

Pero los Hawks no se descompusieron: Collins y Capela sacaron la apisonadora por la desprotegida zona local y dibujaron un parcial de 0-8 (73-69 a falta de 7.57).

Los Lakers tenían muy claro que defender y correr era el camino hacia la victoria así que James y Westbrook echaron más leña a la caldera (83-76 con 4.42 en el reloj).

No obstante, fueron Talen Horton-Tucker, con 10 puntos en dos minutos y un demoledor mate sobre Onyeka Okongwu, y Carmelo Anthony, con dos triples consecutivos, los que certificaron la superioridad angelina en el tercer cuarto (87-101).

La figura de los Lakers también quería ser protagonista y sumó 13 puntos en cuatro fantásticos minutos (116-101 con 8.01 para el final).

Los de Atlanta llegaron a ponerse a 10 puntos a falta de 5 minutos, pero dos triples de Anthony y Bradley y un rabioso mate de Lebron de nuevo al contraataque cerraron una gran victoria de los Lakers.

David Villafranca